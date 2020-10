Samedi dernier, ils ont encore réinvesti la rue dans un rassemblement de protestation à Paris. Ils sont toujours dans l'attente de visas. Depuis mars dernier, les consulats de France à l'étranger ne délivrent pas de visa D pour les conjoints d'étrangers résidents. Après s'être constitués en collectif, un cadre provisoire qui leur permet de coordonner les actions à mener, ils ont entrepris une série d'actions à même de mettre la pression sur les autorités françaises en vue de satisfaire leur unique revendication: délivrer des visas pour les membres de leurs familles.

Il s'agit, entre autres, de contact des ligues des droits de l'homme en France et de certains députés. C'est dans ce sens qu'une requête sera adressée au ministère de l'Intérieur et celui aussi des Affaires étrangères.

Chaque samedi, un rassemblement à Paris... avant-hier, ils étaient à leur première manifestation de rue. Ces étrangers résidant légalement en France et mariés à l'étranger sont en colère. Ils sont de différentes nationalités. Bon nombre d'Algériens certes. Certains sont de Béjaïa. «Après plusieurs mois de démarches auprès des préfectures, pour faire accepter leurs dossiers de regroupement familial, nous nous heurtons à un nouveau problème: le refus des consulats de délivrer les visas à leurs conjoints étrangers», nous indiquait, hier, Amar Kolli, qui nous a fait parvenir une vidéo du premier rassemblement devant le ministère français des Affaires étrangères, à Paris.

Tous les pays dont les ressortissants sont soumis au visa sont concernés. Ils se sont tous exprimés demandant la délivrance des visas D, dits d'installation, à leurs conjoints et enfants. Ces étrangers résidant en France déplorent le fait que les mêmes autorités françaises «déli-vrent des visas pour les conjoints de Français et de citoyens européens vivant en France mais pas à ceux des étrangers résidant en France». Tous ces résidents étrangers étaient unanimes à dénoncer ce qu'ils qualifient de « discrimination». Ils s'organisent comme ils peuvent sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur leur situation.

Ils dénoncent un laisser-aller de la part du ministère français des Affaires étrangères. «Notre calvaire dure depuis 6 mois», répètent à l'unisson les manifestants. «Nos conjoints n'ont pas de réponse, pas de visa à leurs dossiers de regroupement familial complet et appuyé par l'avis favorable de la préfecture française», soulignent les personnes concernées.