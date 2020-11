S'investir dans l'option d'embellir la ville à travers l'aménagement des espaces verts et de détente au niveau des quartiers était le geste attendu par de nombreux habitants de la ville de Béjaïa, qui, outre les soucis de voir ces espaces exploités pour des promotions immobilières ou autres activités, avaient mis la pression sur les autorités communales pour en faire des lieux d'abord plus beaux mais également sécurisants.

Très rapidement, des espaces broussailles, servant souvent de décharges sauvages et de lieux de délinquance sont devenus plus fréquentables. Leur aménagement a rendu certains quartiers plus vivables. Même si la conception était plus ou moins archaïques, la verdure qui officiait donnait de l'éclat allant jusqu'à même susciter l'appréciation des visiteurs. Un montant de plusieurs milliards de centimes a été consacré par l'APC de Béjaïa pour l'aménagement d'espaces verts, au niveau, à titre d'exemple, des quartiers 600 et 1 000 Logements, Nacéria pour ne citer que ceux-là. D'autres études d'aménagement ont été réalisées pour prendre en charge progressivement tous les espaces verts résiduels ou en commun de ces deux grandes cités avec la participation des associations de ces quartiers dans l'élaboration de ces projets. Jusque-là tout allait à merveille. Mais avec le temps ces endroits sont redevenus des broussailles verdâtres où jonchent des détritus tant ils souffrent du manque de suivi et d'entretien. À présent certains sont menacés de disparition, d'autres tendent à devenir des espaces d'accueil de diverses ordures. L'absence d'un plan d'entretien à même de répondre à l'impératif de tendre les pelouses régulièrement et de les débarrasser des déchets jetés inconsciemment par les riverains ou les passants, s'est soldé par une dégradation avancée de ces espaces, même si parfois les associations de quartiers se sont mobilisées pour leur nettoyage

Aujourd'hui, il est plus qu'impératif que la municipalité s'investisse de nouveau et prenne conscience de l'importance de réaménager ces espaces verts et de lancer des opérations de nettoyage pour améliorer le cadre de vie des citoyens. L'initiative prise, récemment, par la wilaya pour la dépollution des sites touristiques en collaboration avec le mouvement associatif peut inspirer la municipalité de Béjaïa.En effet, une grande opération de nettoyage et de dépollution des sites touristiques de Béjaïa a été organisée par le Parc national de Gouraya en collaboration avec l'agence de tourisme et des voyages «Gouraya tours» et «Thafsut» avec la participation de plus de 300 jeunes des différentes associations dont Barik El Amel et agences de tourisme locales et nationales. Sous le slogan «Tous ensemble pour un tourisme durable et responsable», cette campagne a touché les sites les plus fréquentés dont le cap Carbon, le pic des singes, les Aiguades, la Corniche, les Oliviers, le bois sacré, le plateau des ruines et Gouraya. Outre les opérations de volontariat, la commune de Béjaïa devrait réfléchir pour dégager une enveloppe financière spécialement pour l'entretien de ces espaces verts. Des entreprises spécialisées dans le domaine sont au chômage. Avec un peu de courage et de clairvoyance on peut faire d'une pierre deux coups, embellir et créer de l'emploi