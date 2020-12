C'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui ont décidé de quitter le pays par voie maritime le 17 du mois en cours et qui continuent à susciter l'inquiétude aussi bien chez leurs parents en particulier qu'au sein de l'opinion locale en général. Ces jeunes disparus, tous natifs de la ville de Béjaïa, auraient pris le large depuis la côte-Ouest du littoral, à bord d'une embarcation de fortune. Voilà, maintenant, qu'il y a plus d'une quinzaine de jours, ils n'ont pas donné signe de vie. En l'absence d'une information officielle, les donnant vivants ou morts, la rumeur a pris place dans un climat de terreur. Pis encore, les démarche entreprises auprès des autorités sont restées lettre morte. «Nous avons constitué des dossiers auprès de la Marine nationale et le Croissant-Rouge algérien, à ce jour nous n'avons eu aucune réponse, ne serait-ce qu'une petite information qui va nous soulager un tant soit peu», indiquait, hier, un parent sur les ondes de la radio locale, précisant que le chef de l'exécutif les a reçus et qu'un dossier lui a été remis sans aucun résultat pour l'instant.Au sein de l'opinion locale, les rumeurs les plus folles fusent de partout. Tantôt les disparus sont donnés vivants et entre les mains de la police, à Boumerdès après avoir été interceptés par les gardes-côtes au large de Zemmouri, tantôt, d'autres informations les donnent aussi vivants mais gardés dans un centre de rétention italien. On fait circuler également l'information selon laquelle une dispute sanglante a éclaté au cours de la traversée avec au bout, deux morts. Depuis la disparition de leurs enfants, les familles vivent un véritable cauchemar. Elles ne savent pas quoi faire, si ce n'est de lancer des cris de détresse. Elles veulent, tout comme l'opinion locale en général, savoir ce qui a bien pu arriver à leurs fils. «S'ils sont vivants, qu'on nous le dise; dans le cas contraire, on doit le savoir aussi pour faire notre deuil», souligne cette mère, comme pour illustrer la situation de l'ensemble des familles concernées, qui ne cessent d'appeler à l'aide. La moindre information est prise au sérieux et très souvent elle s'avère fallacieuse, ce qui aggrave le cas de ces familles. D'autres familles de la région sont, elles aussi, gagnées par le doute. On surveille de près son fils ou sa fille. On ne fait plus confiance. Les départs réussis enregistrés ces deux dernières années, à Béjaïa, tentent les jeunes qui, dans une discrétion totale, se préparent et tentent, à l'insu de leurs parents de prendre le large. On en parle partout. C'est devenu le sujet de l'heure, à Béjaïa. Le phénomène de la harga, largement connu à travers le pays et dont les départs s'effectuaient jusque-là à partir des villes côtières des autres régions du pays, s'est invité à Béjaïa, ces deux dernières années. On en parle partout, tant sur les réseaux sociaux que dans les cafés, sur les places publiques et de manière plus accentuée, depuis d'abord la réussite de deux groupes de jeunes à rallier les côtes espagnoles à l'aide de deux embarcations, mais plus tristement, depuis le disparition des 25 derniers jeunes qui ont pris la tangente. On s'interroge, parallèlement, sur la préparation et l'embarquement qui se sont déroulés sous le nez des autorités et sur le fait qu'on ne se rende compte qu'une fois les départ effectués. Il ne se passe pas un jour sans que la presse ne fasse état de harraga ayant pris le large, dans l'espoir de rejoindre l'autre rive. Certains réussissent, d'autres échouent et meurent en pleine mer. Echappant à la surveillance accrue imposée dans la région, qui a connu des départs successifs, Béjaïa s'est adjugée le premier rôle de la région la plus sûre pour se préparer dans les meilleures conditions.