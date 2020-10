«Cultiver, nourrir, préserver tous ensemble» (tel) est le slogan de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, qui coïncide le 16 octobre de chaque année à Aït Bouaddou. En effet, l'Assemblée populaire communale d'Aït Bouaddou, en collaboration avec la direction des services agricoles et les agriculteurs locaux, célèbre cette journée éminemment importante pour la sécurité alimentaire des nations. Pour la circonstance, les organisateurs ont concocté un programme très riche, par ses volets pédagogique, par la sensibilisation et économique par les expositions-ventes, qui se tiendront demain à l'école primaire Messaoudi Arab Aït Djemaâ, durant toute la journée.

En fait, l'organisation de ce genre de manifestations s'inscrit en droite ligne de la démarche du gouvernement qui compte aller vers l'autosuffisance alimentaire dans les toutes prochaines années. Une stratégie qui repose sur le développement de toutes les filières agricoles dans toutes les régions du pays, mais aussi le développement des filières stratégiques. Pour ce faire, le gouvernement prévoit un programme s'étalant à court et moyen terme visant à cesser l'importation des semences, comme démarche visant à assurer son indépendance alimentaire. La réduction des importations des semences de pomme de terre et l'augmentation de leur production locale sont en effet parmi les plus importants objectifs inscrits dans la feuille de route du gouvernement et qui figurent dans le programme du président de la République. La concrétisation des objectifs fixés exige, par ailleurs, la contribution de tous les professionnels et de tous les acteurs de la filière qui a enregistré, ces dernières années, une augmentation de la production et de la productivité, sachant que l'Algérie recourait à l'importation de la pomme de terre avant ces 10 dernières années, a affirmé le ministre de l'Agriculture qui intervenait, lors d'une rencontre nationale sur la filière des semences de pomme de terre, qui s'est tenue au Centre national de contrôle et de certification des semences et plants (Cncc). Le ministre a insisté sur l'impératif de préserver les acquis réalisés et d'organiser les professionnels afin de développer et d'augmenter le rendement de cette filière.

Il est à noter qu'en matière d'importation des semences de pommes de terre, l'Algérie figure parmi les plus grands importateurs, ce qui a poussé le gouvernement à mettre sur pied une stratégie visant, d'abord, à réduire les importations des semences et parvenir, par la suite, à l'autosuffisance, à l'horizon 2022.

À rappeler à ce sujet que l'Algérie importe actuellement 20% seulement des besoins en semences de pomme de terre pour près de 80 millions d'euros/an, pour les revendre ensuite aux agriculteurs au prix de 190 DA/kg. Les 80%, précise-t-il, sont couverts par la production locale au prix de 60DA/kg. Les semences de première et deuxième génération importées sont destinées à la production de plants de la classe Super Elite (SE) et Elite (E), développés pour d'autres dérivés alors que de la classe A destinée à la plantation directe «n'est plus importée». Enfin, il est prévu, en 2020, la production de plus de 5 millions de tonnes de semences de seconde génération et 4 600 autres tonnes de première génération.

Enfin, la stratégie tracée inclut également l'implication des acteurs concernés, les agriculteurs. Les manifestations de ce genre contribuent énormément à la sensibilisation des agriculteurs aux enjeux stratégiques de leur activité, dont dépend l'indépendance alimentaire de notre pays.