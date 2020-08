Après une courte mise en examen, la juge de la section correctionnelle du tribunal de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger), a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans et d'une amende de 100 millions de centimes, solidairement.

Un jeu qui a failli tourner au drame, surtout au moment du «rodéo», quand un automobiliste a voulu faire cesser les dangereux zigzags sur le tronçon Ben Aknoun.

Il tenta de les aborder et les inviter à faire preuve d'attention et de raison. Mais les trois occupants de la voiture, en pleine euphorie, lui ont fait perdre le volant, ce qui renversa dangereusement le véhicule dans le fossé de l'autoroute. Mais les trois imbéciles, au lieu de secourir le pauvre bienfaiteur, ont préféré prendre le large, croyant s'en tirer à bon compte. Ce n'est que bien plus tard, que le chauffard se rendit au siège de la brigade de gendarmerie de Zéralda (Alger), se constituer prisonnier reconnaissant par là, la responsabilité de tous les évènements qui se sont produits au cours de cette mémorable et mouvementée journée.

Le verdict a été fort apprécié par les témoins des incidents et du procès qu'avait mené hautement la juge du jour, qui a su éviter l'émotion et s'en tenir à l'application de la loi.

Le ministère public n'étant pas satisfait de la sentence de la section correctionnelle, il a donc interjeté appel, le jour même de la décision du tribunal.