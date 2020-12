Dans le cadre de cette dynamique, Ferrovial Annaba a procédé depuis le début de l'année en cours, à l'entretien et la rénovation de plus de 1000 conteneurs de transport de marchandise pour le compte du groupe algérien de transport maritime (Gatma), apprend-on auprès de F.B, cadre à l'entreprise Ferrovial Annaba. Selon notre source, cette activité s'inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification et de développement des prestations d'entretien qui existaient auparavant à Ferrovial. Menée au niveau du port sec de l'AllaliK, dans la daïra d'El Bouni, l'opération de rénovation est assurée par des équipes techniques qualifiées, sous le contrôle des organismes de certification, a expliqué notre interlocuteur. Ce dernier a estimé, voir qualifié, de positif l'impact de la relance de cette activité, la rénovation d'équipement en l'occurrence. Cela a permis à l'entreprise Ferrovial de créer deux sites de rénovation dans les wilayas de Béjaïa et Oran, avec parallèlement à ses activités d'entretien et de rénovation des wagons de train de transport de marchandise et des produits miniers, a fait savoir le même cadre. Selon celui-ci, l'entreprise a, au cours de l'exercice 2020, procédé aussi à la relance des sections de productions dont celle des conteneurs de stockage et de wagons réservoirs de carburants ainsi que les fours industriels de séchage de phosphate, des incinérateurs de déchets pharmaceutiques et hospitaliers, des wagons de transport de métaux bruts équipés de système de déchargement automatisé en plus d'équipements de forage et de transport de métaux. Ces produits et bien d'autres sont destinés aux opérateurs de divers secteurs, dont l'agriculture, le bâtiment, les travaux publics, l'hydraulique et le transport, offrant, notamment des citernes de transport de carburants, des bétonnières et des stations mobiles de distribution de carburants. Ce retour en force de cet autre fleuron de l'industrie à Annaba, est le résultat d'une vision managériale moderne, d'un directoire, orienté notamment vers la préservation, la requalification et la formation des ressources humaines. Des facteurs constituant les piliers fondamentaux de cette nouvelle orientation, basée également sur, le partenariat dans le domaine de la recherche et du développement technologiques. À travers ce saut qualitatif issu d'une vision pluridisciplinaire et dans l'élan de la même dynamique, Ferrovial /Annaba envisage de lancer en 2021, une ligne de production de conteneurs de transport maritime de marchandise, a ajouté la même source. Une ligne qui, selon notre interlocuteur, a affiché un retard, en raison de la situation sanitaire.

Avec cette convoitise d'ambition, Ferrovial compte reprendre la place qui était la sienne... pour cela, l'entreprise a mis le paquet et fait des efforts, en consacrant une enveloppe financière de 4,2 milliards DA pour son plan de développement dont plus de 2 milliards DA réservés à la modernisation de ses installations industrielles, notamment de soudure. Ce plan s'inscrit dans cette perspective de renforcement de la position de l'entreprise sur le marché national et même international, avec une adaptation aux besoins des opérateurs économiques. Selon notre interlocuteur, l'entretien n'est pas le seul créneau pour Ferrovial. Elle est aussi spécialisée dans la production d'une large gamme de produits de haute qualité. Ce qui lui a valu la contraction de conventions avec plusieurs entreprises publiques, dont le complexe Sider El Hadjar et le groupe algérien de transport maritime Gatma. «Ferrovial a, en 2020 eu une commande du complexe Sider El Hadjar, pour la fabrication de conteneurs», a fait savoir notre interlocuteur. Et d'ajouter «pour cette première commande Ferrovial à reçu plus de 60.000 plaques pour la fabrication des premiers containers».

La perspective de cette stratégie semble bien prometteuse pour Ferrovial, dont la qualité de ses produits, lui ont valu au cours de la même année, une commande de production de 8 000 conteneurs, pour le groupe Gatma. «Ceci n'est qu'un début puisque nous visons loin dans une perspective de placer le produit algérien sur le marché international», a souligné notre interlocuteur. Selon ce dernier, cette conquête vise la totalité du marché africain qui est la principale cible.