La wilaya de Tizi Ouzou vit encore sous l’impact des nombreux feux de forêts qui continuent de dévaster des milliers d’hectares de forêts et d’arbres fruitiers sur leur chemin. Des dégâts incommensurables ont été causés au couvert végétal et à la faune qui en pâtit également. Parallèlement à ces dégâts sur la nature, les feux de forêts causent encore des désagréments collatéraux aux populations de beaucoup de communes contraintes de vivre des nuits et des jours sans électricité et sans eau.Ainsi, selon un communiqué de la Protection civile, en plus de la direction des forêts qui organisait, hier, un point de presse, afin de donner les détails de la situation, ce sont quelque 70 hectares de broussailles, 35 hectares de maquis et 22 hectares de forêts qui ont été décimés. Dans ce paysage chaotique, l’on dénombre 1500 arbres fruitiers qui ont été ravagés. L’olivier, comme à l’accoutumée, est le plus touché par le désastre.

Par ailleurs, la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré des perturbations électriques sur les réseaux transport et distribution suite aux multiples feux de forêt enregistrés, ces derniers jours dans la région, annonce un communiqué de la direction de distribution de la Sonelgaz qui précise que les régions touchées sont la torsade brûlée à Tala-Toulmout en plus des coupures préventives comme à Imsouhal dans la daïra d’Iferhounène, Tala Amara dans la daïra de Larbaâ Nath Iraten, l’arrêt du conducteur à terre à Tala-Guilef, suite à un feu de forêt, coupure sur une partie de la commune de Boghni côté Aït Koufi dans la daïra de Boghni, coupure préventive dans la commune de Makouda, incident (conducteur à terre) sur la ligne 60 kV Illitene, suite à un feu de forêt entre Derna et Aït Allaoua, les daïras touchées, Aïn El Hammam, Iferhounène, Aït Yenni, Ouacifs et Bouzeguene.