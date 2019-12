Le dernier mouvement qui a soulevé d’immenses vagues vite rabaissées par la vision et la vista du Conseil supérieur de la magistrature qui a bossé loin des défuntes et ruineuses instructions, a permis à de talentueux jeunes magistrats que nous avions affublés, il y a quatre ans, de la flatteuse expression : «Magistrats, enfants de Facebook».

Parmi le lot de ces jeunes voraces qui montent, nous avons le plaisir d’évoquer l’ex- président du tribunal de Médéa et avant, le tribunal de Bir Mourad Raïs (cour d’Alger) : Hamza Sellam !

Pétri de qualités humaines, sobre, affable, adorant son métier, très cultivé, le nouveau président du tribunal de Chéraga (cour de Tipasa) a tout pour réussir dans sa noble mission.

Il saura s’en sortir, car ayant présidé aux destinées du premier tribunal du pays, en l’occurrence le tribunal de Bir Mourad Raïs, Chéraga est un morceau d’un délicieux gâteau, à côté de Chéraga !

à son avantage, Chéraga a quitté les griffes du Club des pins d’où émanaient les «instructions» sans aucun scrupule. Oui, cette antre, située à une dizaine de km de la belle localité de Chéraga, avait fait de ce coin féerique de la région ouest de la capitale, un endroit à éviter, surtout les justiciables qui, lassés par les intempestives intrusions de la mafia nationale dans les décisions judiciaires, ne voulaient plus entendre parler du tribunal de Chéraga, qui ne relevait plus de la cour de Blida, d’abord, puis de Tipasa, selon des riverains bien au fait de la grave situation, mais du «Club des pins» ! Cela relève désormais du passé, un passé à oublier au plus vite.» «Tout est bien qui finit bien», dit-on, alors, good luck, au président du tribunal, jeune et dynamique Hamza Sellam et au doux procureur de la République.