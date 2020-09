Avant d'aborder les problèmes que les magistrats rencontrent en général, quotidiennement, pour ne pas préciser hebdomadairement, pour les magistrats du siège, et notamment ceux qui ont une audience par semaine, parlons un peu de la fameuse «indépendance de la justice» que de nombreuses personnes prennent pour du pain mâché prêt à être avalé et digéré! Oh, non! Non et non, pour la simple raison que ce noble et cher concept ne se limite pas en une chaude et fraîche bouillie, goulûment ingurgitée aussitôt, retirée de la marmite. L'indépendance de la justice habite dans le cervelet des magistrats, enfouie bien au chaud avant de lui faire appel pour la concrétisation rêvée et de tous les magistrats et des justiciables!

C'est pourquoi avant de penser l'appliquer, il faudrait que les personnes désireuses de voir concrètement l'indépendance de la justice s'étaler au sein de la société, changent leurs manières de voir et de comprendre les choses de la vie qui nous accompagnent tous les jours qu'Allah crée! «On ne pourra demander des comptes à quiconque que lorsqu'on est soi - même, irréprochable!» disait, la veille de sa subite disparition, feu Mahammed-Tahar Lamara, alors puissant et percutant procureur général près le parquet de Blida.

Le malheureux procureur ne savait pas qu'il venait de prononcer les derniers mots. Il était 17 heures! Il eut cette mémorable phrase, visant probablement les puissants qui croyaient en l'impunité, dans l'affaire «El Khalifa»:

«La justice ne craint personne et a le bras long, plus long que le croient les intouchables!». Lamara parti pour un monde meilleur, ses collègues veulent bien croire, 16 ans après, à ce qu'il a toujours dit, mais en maîtrisant un peu mieux l'outil nécessaire au déploiement d'une justice sereine, et en comprenant une bonne fois pour toutes que les mentalités rétrogrades doivent laisser place à une autre plus moderne et révolutionnaire!

Reste maintenant à mieux comprendre le magistrat, l'écouter et lui tendre la main pour le secourir devant tous les obstacles qui le guettent!