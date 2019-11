Les chiffres sont glaçants et la réalité est amère. La progression du nombre de diabétiques en Algérie est très inquiétante. Le diabète occupe aujourd’hui, la 2ème place dans les maladies non transmissibles après l’hypertension. Il est classé comme 4ème cause de mortalité en Algérie. En termes de statistiques, aucun chiffre réel n’est communiqué. Environ 4 millions et demi de personnes sont diabétiques.

Avant-hier, à Alger, les spécialistes des maladies chroniques ont tiré la sonnette d’alarme sur la hausse du diabète et ses complications, tels que les atteintes oculaires, l’insuffisance rénale, l’insuffisance cardiaque, l’hypertension artérielle et les infections du pied. Lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, le chef de service ophtalmologie de l’Etablissement hospitalo-universitaire Nefissa Hamoud à Hussein Dey (ex-Parnet), le professeur Djamel Eddine Nibouche a mis en garde contre la hausse alarmante de la pathologie du diabète dans la société et contre les complications qu’elle provoque, citant, à titre d’exemple, la rétinopathie, l’insuffisance rénale, l’accident vasculaire cérébrale (AVC), d’autant plus que ces complications représentent, à elles seules, « un lourd fardeau pour les caisses de l’Etat », a-t-il dit.

La rétinopathie entraîne la cécité tout comme la néphropathie entraîne « l’insuffisance rénale et même la dialyse, outre le risque d’AVC qui peut engendrer la paralysie totale, un lourd fardeau pour la famille et l’Etat », a-t-il expliqué.

Un véritable problème de santé publique, qui pèse sur la société et sur les caisses de l’Etat en termes de prise en charge. Chiffres à l’appui, on note que 70% des diabétiques sont hypertendus, 30% d’entre eux sont amputés. L’Algérie est en pleine transition épidémique.