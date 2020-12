L'hiver et ses délices s'installent. La vague de froid qui touche le pays et selon un Bulletin météo spécial (BMS), persistera dans plusieurs régions du pays, a été accompagnée de fortes averses et chutes de neige.

Les premiers flocons sont tombés en abondance sur les massifs montagneux dépassant les 1000 mètres d'altitude, selon ledit BMS.

Les Algériens se sont réjouis du retour du manteau blanc qui a recouvert plusieurs villes d'Algérie comme Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Médéa, Blida, Aïn-Defla, Sétif, Batna, Khenchela, Tissemsilt, Laghouat, Saïda, Tiaret, Djelfa et Bordj Bou Arréridj. Il a neigé même à M'sila, l'une des portes du Sahara.

L'épisode neigeux a redonné espoir aux agriculteurs quant au sauvetage d'une saison agricole moyenne, après le retard des précipitations et la propagation de la pandémie. Les premiers flocons ne se limitent pas à l'agriculture.

La neige qui fond lentement, sert à combler durablement le déficit important en eau des principaux barrages et des nappes phréatiques. Elle pénètre lentement les sols et se profile sur les couches les plus profondes. Les avantages de la miséricorde du ciel sont inestimables.

La baisse brusque des températures présente aussi des inconvénients. Les récentes intempéries et la vague de froid qui sévit dans plusieurs wilayas du pays a affecté le quotidien des citoyens et perturbé le réseau routier.

Il a fallu l'intervention de l'ANP pour la réouverture des routes coupées. Suite aux intempéries auxquelles sont exposées quelques régions du pays, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) relevant de la 5e Région militaire, sont intervenus au niveau de la commune de Larbaâ, pour désenclaver des localités, après les fortes chutes de neige, selon le communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), émis à cet effet.

La même source a ajouté que les éléments de l'ANP ont prêté aide et assistance aux citoyens de la commune précitée, en procédant au déneigement des routes et des pistes bloquées.

Des massifs montagneux, comme celui du Djurdjura, ont également été recouverts de neige. La station climatique de Tikjda, (nord-est de Bouira), a renoué avec la splendeur de l'hiver, suite aux importantes quantités de neige tombées sur la région, durant les dernières 24 heures.

De nombreuses familles ont préféré s'y rendre pour profiter de ces moments de neige.

Mais une randonnée a failli virer au drame, à la station de Tikjda destination très prisée des randonneurs amateurs.

Deux personnes ont été sauvées de justesse par les équipes de secouristes de la Protection civile de la région après s'être retrouvées piégées suite au cumul de la neige à Tikjda, affirme un communiqué rendu public par ce corps constitué.