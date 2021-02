La tendance se propage de jour en jour dans les établissements scolaires de la wilaya de Tizi Ouzou. Les parents d'élèves prennent en charge financièrement les travaux de réfection par le biais de collectes ou de volontariats. Ainsi, cette semaine, l'exemple vient de la région d'Ouacifs, une quarantaine de kilomètres au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Plus précisément dans la commune d'Aït Boumehdi, les parents d'élèves du CEM Saïd Bessad ainsi que les représentants des comités de village se sont retrouvés, vendredi, au niveau du centre culturel municipal pour faire appel à une contribution financière.

Selon le président d'APC, la quête a pour objectif l'acquisition de 306 casiers individuels pour les collégiens. Le prix unitaire est de 2000 DA et les élèves de 1ère et 2ème AM sont les premiers servis puisque leurs casiers ont été déjà réceptionnés et installés, affirmait-il précisant que les citoyens souhaitant y contribuer, peuvent contacter les membres de l'Association, l'APC et les membres des comités de village auxquels ont été remis des bons ou de verser directement l'argent sur le compte de l'Association.

Un acte d'un grand civisme de la part de villageois pour qui l'instruction et l'école demeurent sacrées malgré les aléas du temps. La réponse de ces derniers ne s'est pas fait attendre car un élan de solidarité très fort a été constaté après l'appel de l'association des parents d'élèves. Des initiatives de ce genre ne sont heureusement pas rares car à travers beaucoup de villages et de quartiers sont les parents qui suppléent aux mairies dépassées par les frais nécessités par l'entretien des écoles primaires dont elles ont la lourde charge.

Une charge devenue trop lourde pour les communes qui ne parviennent plus à subvenir à ces frais. Ainsi, à travers les communes de la wilaya, dans certaines écoles primaires, les élèves étudient sous la pluie alors que d'autres, faute de chauffage, restent dans le froid glacial durant des heures. Au niveau de

l'école primaire Amar Saïd située en plein centre-ville, les écoliers n'ont même pas de tableau accroché au mur. Pis encore, les sanitaires sont dans un état déplorable, faisant peser les risques de maladies sur les enfants. Lors d'une réunion des parents d'élèves, ces derniers ont soulevé de nombreux problèmes au sein de l'établissement et ont pris la décision de prendre en charge les frais et les travaux de réparation et d'achat de matériel nécessaire.

L'appel n'a pas tardé à faire écho parmi les citoyens qui se sont mobilisés. Des plombiers, des électriciens et autres se présentent chaque jour devant la direction de l'école avec leur matériel afin d'effectuer gratuitement les réparations signalées dans les sanitaires, les classes et autres aires de jeu. D'autres citoyens sont venus à l'école avec des enveloppes où ils ont mis de l'argent pour le remettre aux parents d'élèves comme contribution aux travaux.

Enfin, notons que malgré la situation difficile, les parents gardent le cap sur l'éducation et l'instruction de leurs enfants. Preuve en est que la société est toujours saine.