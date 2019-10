C’est une véritable sonnette d’alarme qui a été tirée par les parents d’élèves du lycée Krim-Belkacem de Draâ Ben Khedda (wilaya de Tizi Ouzou) jeudi dernier, suite à la dégradation des conditions de scolarité dans cet établissement scolaire. En effet, l’association des parents d’élèves du lycée Krim-Belkacem vient de sortir de son mutisme pour interpeller le directeur de l’éducation de la wilaya de Tizi Ouzou sur la situation grave qui prévaut dans ce lycée et ce, depuis la rentrée scolaire 2019-2020.

Le lycée Krim-Belkacem est victime de pratiques inadmissibles et gravissimes de la part d’une frange de lycéens indisciplinés, qui sèment l’anarchie au sein de l’établissement scolaire où plus d’une fois, des enseignantes et des enseignants ont été agressés soit par les élèves eux-mêmes ou encore par des parents d’élèves.

Selon des témoignages recueillis sur place, certains élèves indisciplinés et récidivistes poussent l’outrecuidance jusqu’à empêcher leurs camarades studieux d’accéder aux salles de classes pour suivre leurs cours normalement.

Le problème, a-t-on appris, c’est qu’aucune sanction n’a été prononcée contre les élèves «récalcitrants», ce qui ne fait que favoriser ce climat de totale anarchie et d’indiscipline, qui a poussé les enseignants à improviser plusieurs fois des arrêts de travail de deux heures par jour pour exprimer leur désapprobation face à cette permissivité inacceptable. Rien qu’au cours de la semaine écoulée, les enseignants ont été obligés de suspendre les cours spontanément à trois reprises suite à des agissements excessivement violents de la part de certains lycéens indisciplinés qui veulent faire la loi dans un établissement scolaire qui a tout l’air d’être livré aux énergumènes.

Malgré le fait que les parents d’élèves aient été convoqués à maintes reprises par l’administration de ce lycée, la situation ne s’est pas améliorée d’un iota. Certains témoignages montrent que les fauteurs de troubles dans ce lycée, seraient en grande majorité des élèves ayant été exclus dans d’autres lycées et qui auraient été accueillis à bras ouverts par le lycée Krim-Belkacem.

Rien que pendant la semaine dernière, un élève, exclu d’un lycée situé au centre-ville de Tizi Ouzou, a été reçu au lycée Krim-Belkacem sans aucun problème. Les enseignantes et les enseignants du lycée Krim-Belkacem affirment exercer dans des conditions d’insécurité absolue.

Deux réunions ont été tenues par les enseignants, afin de tenter de dégager des décisions et des initiatives à même de permettre de trouver des solutions à ce problème.

Il a été ainsi décidé de saisir le premier responsable du secteur au niveau de la wilaya. Mais depuis la tenue de la dernière réunion, aucune réaction n’a été enregistrée. Ce qui n’a fait qu’empirer les choses, a-t-on appris également.

D’autres problèmes, et non des moindres, ont été déplorés par le président de l’association des parents d’élèves du lycée Krim-Belkacem, comme celui de l’état lamentable dans lequel se trouvent deux blocs de ce lycée à cause des infiltrations des eaux enregistrées à chaque fois qu’il y a des intempéries.

Les livres se trouvant dans la bibliothèque de ce lycée ont été presque complètement abîmés par les eaux suite aux dernières pluies de fin septembre dernier. A chaque fois, qu’il y a de la pluie, les élèves sont libérés systématiquement, car la majorité des salles est inondée par l’eau systématiquement.

L’état des tableaux, des salles sans portes, le nombre de chaises insuffisant, la surcharge (plus de 35 élèves par classes !) sont autant de problèmes déplorés également par l’association des parents d’élèves, dont les responsables ont exprimé leur stupéfaction face à l’absence d’initiatives pour améliorer la situation dans ce lycée. Il faut rappeler que cette situation peu reluisante prévalant dans cet établissement ne date pas de cette année, mais elle perdure depuis plusieurs années.

Ce qui se reflète négativement, à la fin de chaque année scolaire, notamment avec les résultats des plus insatisfaisants obtenus à l’examen du baccalauréat.