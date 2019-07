Composée de 70 cadres représentant différents secteurs, la Commission nationale multisectorielle de préparation de la saison estivale, a pour mission d’inspecter les 426 plages autorisées à la baignade, à travers les 14 wilayas côtières. Relevant du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, la commission a entamé, dimanche dernier, l’exécution d’un programme d’inspection

« intensif ». L’action vise à s’enquérir des conditions de déroulement de la saison estivale et de prendre les mesures adéquates, devant procurer les meilleures conditions d’accueil des estivants, au niveau des différentes infrastructures et lieux de détente. Ces missions d’inspection, conduites par le ministère de l’Intérieur et regroupant les représentants des secteurs membres de la Commission nationale de préparation de la saison estivale ainsi que l’ensemble des corps de sécurité, ont pour objectif de «vérifier le respect des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, relatives au principe de la gratuité d’accès aux plages, le respect des tarifs des services et prestations fournis et la disponibilité de toutes les commodités nécessaires aux estivants, à l’instar des moyens de transport et de loisirs. En outre, ces missions d’inspection permettront de contrôler les conditions d’hygiène au niveau des plages et de prendre, le cas échéant, par les autorités locales, les mesures nécessaires contre l’insalubrité des plages et de leur environnement. Les 70 cadres mobilisés à cet effet, ont également pour tâche, de rendre compte avec des rapports cycliques en soulevant leurs observations à la Commission nationale. Celle-ci présidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire Salah Eddine Dahmoune, ce qui permettra de prendre à cet effet, les mesures opérationnelles nécessaires. Ainsi, d’Est en Ouest en passant par le Centre, ce sont, pas moins de 426 plages couvrant les 14 wilayas côtières, qui seront soumises à de minutieuses inspections, dont la plupart, feront l’objet de réserves, notamment en matière de stationnement et d’occupation des bords de mer. Car, convient-il de le signaler, bien que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et l’Aménagement du territoire ait insisté sur la gratuité d’accès aux plages, la question n’est toujours pas de mise ! Comme c’est le cas à Annaba où le diktat de ces individus qui ne reculent devant rien pour vous soutirer votre argent d’une manière ou d’une autre. À défaut de louer directement leurs tables, parasols et chaises, ils empêchent de la manière la plus subtile, les vacanciers de placer leurs parasols n’importe où en bord de mer. Prétextant que telle ou telle place est réservée. Là aussi, les estivants cèdent, notamment les familles. Ces dernières ne pouvant pas s’installer en retrait et se retrouver dans l’impossibilité de surveiller leurs enfants. Alors, elles se rabattent sur la location selon les endroits, contre la « modique » somme de 1500 DA. En attendant que cette commission nationale multisectorielle puisse trouver une solution, les estivants restent soumis à la merci des racketeurs des plages de Annaba.