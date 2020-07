En application du programme de prévention de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, le ministère du Commerce a annoncé l'annulation des ventes en soldes pour l'été 2020.

Un communiqué du ministère informe ainsi «tous les opérateurs économiques et commerçants de l'annulation des ventes en soldes pour l'été 2020». Selon le communiqué du ministère publié sur sa page Facebook, cette décision intervient en application des mesures prises par le gouvernement pour protéger la santé du consommateur et partant réduire ainsi le risque de propagation de la pandémie de

Covid-19. Les soldes d'été sont organisées, généralement, du 21 juillet au 31 août pour offrir aux commerçants et opérateurs économiques la chance de relancer, voire de promouvoir leurs activités et, partant, permettre au consommateur d'acquérir divers types de marchandises et de services aux moin-dres coûts. L'opération de vente au rabais ou soldes est régie par les dispositions du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et les modalités de réalisation de ventes en soldes, de ventes promotionnelles, de ventes en liquidation de stocks, de ventes en magasins d'usines et de ventes au déballage, et sur décision des services de wilaya compétents. Il faut dire que malgré ces dispositions en faveur du consommateur, ce dernier reste le «dindon de la farce» car nombre de commerçants, faut-il l'admettre, ne suivent pas hélas, les principes commerciaux des ventes en solde. Face aux risques de propagation de la pandémie de Covid-19, la vente promotionnelle a été annulée pour cet été, sachant que le gouvernement avait déjà pris plusieurs mesures pour mener à bien la lutte contre le nouveau coronavirus, en insistant sur l'impératif de respecter les mesures préventives édictées, notamment les gestes «barrières». À cet effet, les services du ministère du Commerce, accompagnés d'éléments de la force publique ont mené, sur le terrain, diverses opérations de contrôle de certains magasins et locaux commerciaux au niveau de plusieurs quartiers et marchés. Ils ont de ce fait recouru à la fermeture immédiate des locaux commerciaux, au retrait du registre du commerce et à l'imposition de sanctions financières à l'encontre de tout contrevenant aux lois et règlements en vigueur. Il s'agit, pour les commerçants, de l'obligation de respecter les protocoles de prévention sanitaire, notamment le port obligatoire du masque de protection et la distanciation physique à l'intérieur des magasins.