Cette année, les fêtes et les foires traditionnelles ont été les grands absents des activités culturelles et économiques à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Plusieurs dizaines de fêtes dédiées aux produits agricoles du terroir ou à l'artisanat ont été annulées à cause de l'apparition de la pandémie du Covid-19. Cette situation a eu des retombées dramatiques sur lesdites activités mais pas sur les organisateurs. Ces derniers n'ont pas été impactés par cet arrêt pour la simple raison qu'ils relèvent d'organismes de l'Etat comme les directions concernées.

En effet, le mode d'organisation de ces foires et fêtes n'est pas économique, mais plutôt folklorique. Même si ces manifestations permettaient aux différents agriculteurs et artisans de vendre leurs produits, il n'en demeure pas moins que les organisateurs ne sont pas des boîtes privées comme il est d'usage dans les autres pays. Chose pour laquelle, depuis une année, on n'a pas entendu les cris de ces derniers. Avec ou sans l'organisation de ces fêtes, ils sont toujours des fonctionnaires rémunérés et payés à la mensualité. Cependant, les retombées sont dramatiques pour les agriculteurs et les artisans. Contactés, beaucoup d'entre eux ont exprimé leur frustration et leur désarroi. «Il n'y a plus d'occasion pour vendre. La pandémie nous a sérieusement touchés. Les indemnités ne suffisent pas à combler le vide laissé par les foires. Ces manifestations nous permettaient d'écouler de grandes quantités de notre production», témoigne un agriculteur de la région de Draâ El Mizan. Pour d'autres, c'est carrément une fin d'activité. «J'ai du voir autre chose pour manger. J'ai abandonné mes ruches pour aller chercher du travail dans les chantiers. Je n'avais pas d'autre choix. Ma production est stockée. Je n'ai pas pu vendre car il n'y avait ni demande ni occasion pour exposer», se lamente un autre apiculteur de la région de Yakouren.

En effet, cette catégorie de producteurs souffre dans le silence et loin de l'intérêt des services concernés. Pourtant, après la suspension de l'organisation de ces fêtes et foires, les conséquences étaient prévisibles. Il était clair que les créneaux de l'artisanat et des produits agricoles du terroir allaient subir les effets de la pandémie. Aujourd'hui, face à cette situation, les concernés ont dû aller chercher d'autres sources pour subvenir aux besoins de leurs familles, mais en abandonnant, en partie ou totalement, leurs activités artisanales ou agricoles.

Enfin, après une année, cette catégorie fortement touchée lance un appel aux hautes autorités du pays afin de permettre la reprise de ces activités. «On ne peut plus continuer dans cette situation. Si notre production n'est pas vendue, comment voulez-vous qu'on continue à travailler?», s'interroge un producteur de figues dans la région de Tigzirt. D'autres préconisent le changement catégorique de la politique adoptée dans l'organisation de ces foires en attribuant l'organisation à des boîtes spécialisées.

L'organisation administrative a paralysé ces occasions qui sont restées en grande partie plus folkloriques qu'économiques.