Chaque jour qui passe enregistre des dizaines de cas de violences conjugales. Il n’ y a qu’à se rendre dans les hôpitaux pour avoir une idée éloquente du nombre effarant de victimes de coups et blessures volontaires signalé, sans toutefois être forcément suivi de plaintes contre les auteurs qui ne sont que les conjoints, pardi !

Dans ces cas particuliers, une plainte contre l’un des conjoints est difficilement traitée. Combien de victimes demandent le silence autour de ce problème qui attire les foudres des proches, pour ne pas écrire les proches parents affolés par ce scandale de la femme battue par le mari qui, pourtant, se montre bienveillant en famille, quoiqu’il n’aime pas être dérangé chez lui.

Un autre cas d’une femme constamment battue est à mettre en valeur. Il s’agit d’un ancien couple avec trois enfants qui ne sont pas encore sortis de l’adolescence et qui souffrent en silence.

La maman reproche à monsieur sa course derrière les jupons et monsieur répond par des raclées mémorables, que les voisins entendent, mais se taisent, car ils estiment que c’est là, une affaire intérieure au couple voisin.

Les perdants sont les ados qui s’éloignent peu à peu des études et du succès attendu par les grands-parents. Cela écrit, signalons les séquelles récoltées par toutes ces histoires de coups et blessures à l’encontre des conjoints, un constat désastreux qu’il est impossible de ne pas dénoncer !