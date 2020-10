Le conseiller auprès du président de la République, Brahim Merad, était, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou pour s'enquérir de l'amélioration du cadre de vie des citoyens, au niveau des zones d'ombre. La visite, qui l'a mené dans plusieurs communes dont Aït Yahia Moussa, l'une des plus pauvres de la wilaya, a été l'occasion pour lui de rappeler l'attachement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à ce dossier. Brahim Merad dira, d'ailleurs, à cet effet, que le dossier est suivi de manière très assidue et quotidiennement, avec toutes les parties concernées.

Merad, qui a insisté sur la nécessité de faire avancer rapidement la cadence des travaux a, par ailleurs, appelé les comités de villages à s'impliquer activement dans les différentes étapes de la réalisation des projets destinés aux zones d'ombre. Ces derniers, ajoute-t-il, sont le meilleur partenaire qui connaît au mieux les besoins et dont la participation à la répartition des budgets est très souhaitable. Brahim Merad, qui a fait le tour de plusieurs villages, a assuré que les projets seront suivis rigoureusement par les plus hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, qui en fait une véritable priorité. Pour sa part, la wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaâ, a réitéré son appel aux comités de villages afin de s'impliquer sur le terrain et d'aider à l'accélération des travaux de réalisation et la répartition des budgets destinés aux zones d'ombre recensées à travers la wilaya. En fait, la wilaya de Tizi Ouzou est touchée par un phénomène qui lui est spécifique. Les oppositions et l'extension des habitations sont les principales causes créatrices de zones d'ombre, ce qui a contraint les pouvoirs publics, à leur tête le wali et les comités de villages de booster l'accélération de la cadence des travaux des projets lancés dans ce volet.

Les statistiques données renseignent également, sur l'impact du phénomène des oppositions sur le développement de la wilaya. Ces structures villageoises, ancestrales, doivent s'impliquer activement dans les opérations d'établissement des priorités, surtout en matière de répartition des enveloppes budgétaires nécessaires aux projets et situer les zones d'ombre prioritaires au niveau des communes.