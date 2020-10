Comment est-il possible de bénéficier de l'aide financière de 30 000 DA destinée à subvenir aux besoins des petits métiers impactés après l'arrêt de leur activité, en ces temps de coronavirus? En réponse à cette question posée depuis l'annonce de cette mesure, le ministère de l'Intérieur a rendu publiques les conditions fixées pour être éligible à l'aide financière en question. Dans un communiqué rendu public, avant-hier, les services du ministère de l'Intérieur, expliquent d'abord que ladite somme est destinée aux professionnels des petits métiers qui souffrent de la suspension de leurs activités, à cause du confinement sanitaire. Le même document précise également que le lancement de cette opération intervient après le parachèvement de celle destinée à l'octroi d'allocations d'aide financière de 10.000 DA ayant été attribuée aux pères de familles.

Pour bénéficier de la prime des 30 000 DA, il ressort dudit communiqué que la personne doit avoir une activité qui est en arrêt provisoire, dans le cadre des mesures prises par les autorités publiques pendant le confinement sanitaire. La personne intéressée doit également avoir un registre du commerce ou une carte d'artisan ou tout autre document prouvant qu'elle exerce un métier qui est concerné par ladite mesure.

En détail, le ministère de l'intérieur a expliqué que le bénéficiaire de cette prime doit avoir déclaré au minimum un revenu annuel de 480 000 dinars en 2019 auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, (Casnos.). La nécessité d'avoir payé régulièrement les cotisations sociales auprès de la Casnos durant l'année dernière est posée comme deuxième condition. En troisième et dernier lieu, la personne intéressée devrait être au calendrier de versement des cotisations annuelles de l'année en cours.

Pour ce qui est des démarches de dépôt du dossier à fournir par la personne concernée, le ministère de l'intérieur a précisé dans le même document, que le bénéficiaire doit, soit télécharger un formulaire du site

officiel du ministère (www.interieur.gov.dz) ou bien se rendre aux directions de wilayas pour remplir le formulaire et le présenter. S'agissant d'autres détails, il faut retenir que le dossier se compose d'une photocopie de la carte Chifa ou d'une attestation d'affiliation à la sécurité sociale du bénéficiaire. La personne concernée doit également présenter un chèque CCP ou bancaire barré ou n'importe quel autre document portant le numéro du compte courant postal ou bancaire. Notons par ailleurs que les règles de la démarche administrative précitée sont là pour cibler et faire profiter de l'aide financière aux nécessiteux, qui sont «à jour dans leurs cotisations».