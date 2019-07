Chez les habitants de Mdina Djedida, la stupéfaction est totale. Ces derniers ont découvert, grâce à un coup de filet policier, que trois vendeurs, spécialisés dans la commercialisation des aliments, ont usé et abusé de leur innocence en transformant leur commerce en lieu de prostitution. Dans cette opération, les policiers d’Oran viennent d’arrêter les trois mis en cause, âgés de 30 à 40 ans. Pour plus d’un, le commerce du charme est beaucoup plus porteur que de s’exposer au soleil tout le long de la journée pour une miche de pain. C’est du moins la réflexion qui règne chez ces proxénètes, armés d’armes blanches, prêts à tout faire, quitte à ternir l’image de tout un quartier et braver bien évidemment toutes les lois interdisant la prostitution et le proxénétisme.

Le phénomène de la prostitution prend de l’ampleur durant la période des grandes affluences, la saison estivale. C’est le cas relevé, preuves à l’appui, dans la wilaya d’Oran, département où les policiers continuent à suer, en faisant face à cette situation.

Tout récemment, ils ont frappé fort en procédant à l’arrestation de 21 personnes âgées entre 31 et 65 ans. Les mises en cause sont poursuivies pour racolage dans la rue, incitation à la débauche et la création de lieux de débauche. Présentés devant le parquet, les 21 individus ont tous été écroués. Ce coup de filet a été opéré dans les centres urbains comme Oran-ville, Aïn El Türck et dans la gare routière de l’Usto, ainsi que le quartier Adda Benaouda, ex-Plateau.

Loin des catalogues et des clichés rabrouants, la prostitution a explosé ces dernières années. Les constats sont de plus en plus amers. Les causes sont multiples et variées, à commencer par la situation sociale. La problématique est d’autant plus posée qu’elle mérite qu’on s’y attarde. Par où commencer ? Aucun n’ignore une telle évidence : la prostitution trouve son terrain d’exercice dans des zones touristiques. C’est le cas perceptible de visu sur la corniche oranaise.

Cette grande station balnéaire du pays est connue pour être l’une des plus captivantes. Mais elle est également passée à un stade abritant le plus grand nid de délinquance ambiante et de jouissance. Comme mode opératoire, des hôtels et des complexes touristiques se sont métamorphosés en se donnant le titre de lieux de rendez-vous roses et arrosés, au grand dam des populations locales.