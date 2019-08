Chaque audience a son grain de sel qui gâte le plat du rôle du jour. Quotidiennement, dans chaque salle d’audience, il y a un nombre incalculable de fautes et d’erreurs souvent graves, relevées par les puristes, qui font sursauter les juristes les plus raffinés. Ces fautes sont de plus en plus graves lorsqu’elles sont reconduites en appel, ce qui veut clairement signifier que les trios de juges n’ont pas parcouru et encore moins lu les dossiers. Le nombre élevé d’affaires à examiner ne justifie pas tout. C’est ainsi qu’au tribunal d’El Harrach (cour d’Alger), un inculpé de faux et d’usage de faux, s’est vu être condamné, par Nabila Baouia, la pourtant éveillée présidente de la section correctionnelle du tribunal d’El Harrach, à une peine d’emprisonnement ferme et à une amende aussi ferme. Jusque-là, tout allait bien si ce n’est la très grosse bévue que même le trio de magistrats de la cour d’Alger, n’a pas corrigé, pour la simple raison que, certains magistrats ne lisent pas du tout ou mal les dossiers. Il y a quelques années, on aurait pu mettre ces bêtises sur le compte de l’énormité du rôle. Mais en 2019, il n’y a aucune excuse ! Au Ruisseau, on est passé, en 2013 des rôles monstrueux à de raisonnables rôles. Cherchez l’os, car il y en a un, et un très, très gros et même, allez ! Allons-y : un énorme os !

Au fait, quelle est donc cette très grosse bévue que personne de la « maison »-justice n’a dégoté ? Ce sont tout simplement les dommages et intérêts à verser à l’adversaire ! En effet, la loi prévoit que la somme à débourser ne doit pas être supérieure au montant du chèque ! Et bien, figurez-vous que Rachid M. a été condamné à verser une somme supérieure au montant du chèque ! Impensable ! Acte irréfléchi ou prémédité ? Dans les deux cas, il y a gravité dans l’application de la loi ! On ferait mieux d’ouvrir l’œil et le bon, il y va de l’honneur de la magistrature qui fait sa mue avec le Hirak après avoir reconnu en direct-live sur les chaînes TV, que l’ère du « téléphone » et des instructions qui datait d’un demi-siècle, était bel et bien révolue !