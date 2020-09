Au bâtonnat d'Alger, les candidats au poste si envié de bâtonnier sont légion, surtout les jeunes prétendants qui veulent tout chambarder. Ils sont tellement nombreux qu'il sera ardu pour les électeurs de choisir le confrère qu'il faut au poste qu'il faut.

La pandémie était arrivée sans klaxonner et disperser pour un moment, les candidats qui pensaient plutôt aux proches et amis, si toutefois, la «bête» frappait, en ayant l'oeil sur 2021, date du renouvellement du bâtonnat d'Alger!

Pour un avocat motivé, il a déjà choisi ses candidats au bureau du Conseil de l'ordre d'Alger: en faisant un clin d'oeil à Maître Chérif Lakhlef, Maître Saddek Chaïb, il cite sans discontinuer, Maître Malika Tagine, Maître Nabil Ouchérif, Maître Tahar Khiar, Kh'missi Zeraïa, Maître Mouenès Lakhdhdari, Maître Mohamed Baghdadi, futur probable tête de liste, Maître Chérif Abouzakaria, Maître Mounira Djarboua, Maître Tarek Taïbi, Maître Arezki Ramdani, Maître Hani Daïni, Maître Khadhdraoui, Bachir Bouroucha, Maître Med Salah Bouninèche.

Le docteur Mouloud Bennacef est en soi un phénomène de la nature. Etant connu de tous ses confrères et amis, Maître Bennacef, est un sérieux et adepte du droit constitutionnel et un fan des élections. Il ne croit qu'en des élections propres et transparentes. Un as, quoi, et ce sont ses confrères et amis qui l'affirment!

Ses proches n'hésitent jamais à le solliciter autour d'un sombre point de droit.

Les voilà satisfaits sitôt la demande faite. Mieux!

Les diverses chaînes TV lui font appel lors de grandes occasions où le droit s'invite, comme leur seigneurie «les élections» dont il parle avec passion.

Evidemment, il ne peut être qu'un homme droit, honnête, studieux et comme dirait de lui Maître El Azhar Athmani, le bouillonnant membre de Conseil de l'ordre d'Alger, «Maître Mouloud Bennacef est un éternel étudiant en droit»!

Constamment aux aguets pour ce qui est de l'avancée du droit international, il s'intéresse énormément à tout ce qui touche les barreaux à travers le monde et particulièrement nos voisins! Tenez!

Dans le préambule de la Constitution de 2016, il a adopté un éloquent passage que nous vous invitions à parcourir: «Le peuple entend garder l'Algérie à l'abri de la fitna de la violence et de tout extrémisme en cultivant ses propres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dialogue, de conciliation et de fraternité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République.»

Bien dit et très bien réfléchi, docteur Bennacef qui a une affectueuse pensée en direction de Maître Noureddine Benissad, maître Amine Sidhoum, et Mostefa Bouchachi pour leur éternel et franc engagement en faveur des droits de l'homme!