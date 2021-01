Cela va faire des décades que nous suivons ce terrible défenseur d'Alger, en l'occurrence Me Miloud Brahimi, l'actuel doyen des quelque 15000 avocats qui mordent à pleines dents quand ils plaident! A l'orée de la nouvelle année 2021, il nous est agréable de présenter nos voeux de bonheur à toutes les robes noires. Magistrats, avocats, notaires, huissiers, experts, greffiers, clercs accueillent le Nouvel An, sans appréhension, avec l'espoir que la pandémie s'en aille comme elle est entrée, sans bruit! À cette occasion, nous avons demandé à certains avocats de nous évoquer Me Brahimi. Le bâtonnier Abdelmadjid Silini en parle avec beaucoup d'émotion: «Me Brahimi? C'est un frère de «lutte» depuis des lustres. Aucun qualificatif ne saurait lui aller! Je demande à Allah de veiller sur lui et qu'il ait une santé de fer afin qu'il puisse continuer son combat pour la liberté des gens!» Me Hocine Bouchina, Me M'Hamed Yahia Messaoud, Me Mostefa Bouchachi, Me Ahmed Hadj-Nacer, Me Fayçal Benabdelmalek, Me Safia Debbi eux, ne tarissent pas d'éloges. Ils estiment que le seul nom du vieil avocat inspire confiance et respect. et hommage sur hommage, rien que pour sa sagesse et sa ténacité à vouloir défendre le justiciable! Le jovial membre du bâtonnat d'Alger, Me Kamel Alleg le qualifie de meilleur pénaliste du pays! Bonne continuation pour Me Miloud Brahimi à qui nous souhaitons longue vie pour d'autres succès à la barre. A.T.