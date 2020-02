Un jeune militaire travaillant au grand Sud du pays, est venu se réfugier dans cet espace, pour se plaindre, cinquante jours après la disparition de sa mémé, âgée de 93 ans, la difficulté de ses oncles paternels à pouvoir l’enterrer en septembre 2019, année du Hirak !

En effet, mère de six garçons, tous ayant servi loyalement leur patrie et d’une fille mariée à un commandant en retraite, le préposé au grand cimetière situé dans la capitale, jura par tous les saints qu’il n’y avait aucune place, en ce moment.

Lassé de courir à travers Alger, un de ses enfants, exerçant le métier de maître d’hôtel, allait rentrer bredouille lorsqu’il tomba nez à nez avec un élu local qui, le voyant dans l’état où il était, lui demanda ce qui lui arrivait. « Oh, ce n’est rien.

Le préposé au cimetière n’a pas pu trouver une place pour enterrer ma vieille maman, décédée hier à l’hôpital voisin. » Au moment où le vieux citoyen terminait sa « plainte » auprès de l’élu, un cortège funéraire de cinq cercueils venait de passer le portail du cimetière.L’élu fit les gros yeux surpris par le spectacle, et demanda à Abdelaziz de l’accompagner chez le préposé, un angélique barbu, les lèvres en perpétuel mouvement, qui reconnut l’élu, l’accueillit chaleureusement, l’écouta 52 secondes puis prit un stylo pour transcrire le numéro du carré : « Seize » !

En deux temps, trois mouvements, le citoyen fut servi. Questions : Et si l’élu n’était pas passé ce matin-là près du cimetière ? Et si ce même élu n’avait pas fait jouer son poids de responsable local de la commune auprès du surveillant suprême auprès du cimetière ? Que serait devenue entre-temps, la dépouille mortelle de la vieille grand-mère ? De longues et creuses questions, aux vagues réponses apportées par les gens minées par le piston, les interventions, les connaissances, la mafia, même quand il s’agit de décès ! Et lorsque les citoyens, ceux du Hirak en particulier, parlent du départ de tout le monde, nous sommes tentés d’applaudir en entendant des individus se plaindre de pareils cas ! Car, les têtes de la bande qui a été décapitée, ne suffiront pas à éradiquer le profond mal qui ronge la société dans son ensemble.

La société était au bord de démembrement, mais la Volonté de l’Eternel, s’était manifestée un certain 22 février 2019 !

Nous sommes tentés d’écrire que le 22 était un message posthume du million et demi de martyrs de Novembre 1954 !