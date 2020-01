Un bol d’air frais s’est dégagé du Val d’Hydra (Alger), du côté de la Cour suprême, le mercredi 22 janvier 2020, à l’issue des délibérations des membres de la chambre criminelle, qui ont examiné sereinement le dossier relatif à une affaire criminelle où le droit a été piétiné par les membres du tribunal criminel de Batna. L’examen a permis de découvrir une décision qui n’a rien à voir avec la raison et le droit pur. Nous dirons même plus : le minutieux examen de ce dossier aura permis de dégoter une «bêtise» de la police judiciaire qui a omis de joindre au dossier un élément capital qui aura illuminé les membres de la chambre criminelle autour du document médical. L’examen dudit document médical aurait permis ainsi au tribunal criminel de Batna d’éviter d’alarmer une famille dont l’enfant, dont on dit qu’il n’était pas du tout au milieu de la rixe qui a fait un mort. Et alarmer une famille, c’était de voir l’enfant en question écoper de la peine… capitale. C’est pénible d’être condamné à mort pour un crime que l’on n’a jamais pensé commettre ! D’ailleurs, on ne saisira jamais assez le truc qui mène des hommes et des femmes, membres du tribunal à envoyer droit à la potence un jeune de 32 ans ! Et cette ineptie qui n’aurait jamais dû arriver, et éviter ainsi à la Cour suprême de perdre du temps sur un autre dossier plus consistant quant à l’irrégularité de procédures d’un procès donné. C’est pourquoi nous ne pouvons qu’applaudir l’issue de l’examen d’une affaire sensible dont les échos se répercuteront sur les cimes des Aurès, chantonnant la valeur de notre justice, une justice malmenée, décriée, critiquée et vouée aux enfers des palabres des ennemis de notre pays, qui vous crieront, sans avoir aucune honte, que la justice dans ce pays est à taire, dé-fi-ni-ti-ve-ment ! Or, la décision de mercredi dernier, des membres de la chambre criminelle de la Cour suprême, est venue à temps rabattre le caquet aux dénigreurs qui tournoient tels des rapaces affamés et privés de repas frugaux !