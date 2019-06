L’élégante juge de la section correctionnelle- flagrant délit- du tribunal de Rouïba (cour d’Alger) a ce tic de ne pas supporter l’irrespect des us et coutumes des salles d’audience.

Dimanche, vers la mi-journée, la magistrate, visiblement agacée, à la limite de la révolte, par la présence d’une très jolie jeune fille qui était entrée sans robe noire, puisqu’elle avait pris place sur le banc réservé à la défense, a éclaté :

« Si vous n’êtes pas journaliste, veuillez sortir et enfiler votre robe noire, SVP !

La petite et mignonne « très jeune fille » ne dit mot, tenta de s’enfoncer entre deux confrères, en robe eux, et décida de quitter le banc, la salle et le tribunal, le visage décomposé.

Maître El Habib Benadj, qui adore faire de l’humour lorsqu’il ne plaide pas bruyamment à la barre, a fait ce joyeux

commentaire :

« La présidente a raison d’ordonner à cette - probablement - stagiaire de cacher son corps car si elle lui a signifié de mettre sa robe, ce n’est pas pour rien. »

Sacré Maître Benhadj ! Quant au respect de la déontologie, il n’y avait, à part une demi-douzaine de robes noires, malheureusement pas un membre du Conseil de l’ordre comme le bâtonnier Ahmed Benantar, qui a l’art de faire de douces remontrances et de délicieuses mises au point... au point.

A .T .