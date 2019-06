Un étudiant universitaire a été trouvé mort hier, dans sa chambre, à la résidence universitaire Belattar Belabbès, de Sidi Bel-Abbès, a-t-on appris de source sécuritaire. Le drame s’est produit aux environs de 1h du matin lorsque la victime (20 ans) d’origine palestinienne (étudiant en première année de droit), fut agressé par son compatriote et son copain de chambre, qui est en 2e année universitaire à la faculté des sciences et de la technologie, a expliqué la même source. Ce crime s’est produit à cause de la diffusion, par la victime, d’une photo de son copain, son assassin, sur les réseaux sociaux Internet (Instagram) à son insu. Un conflit qui a dégénéré en meurtre. La victime a reçu un coup mortel au niveau de la poitrine, à l’aide d’un objet tranchant, a-t-on indiqué.