aLe sympathique et compétent procureur général d'Alger, qui avait coup sur coup occupé les postes de procureur de la République d'Hussein Dey, de Chéraga, de Bab El Oued, de Tipasa, procureur général de Blida, conseiller à la Cour suprême, a rejoint récemment, Aïn - Témouchent au poste si envié de procureur général. D'un caractère plutôt calme, Aït Chaâlal demeure en toute circonstance, un magistrat très calme, maître de ses nerfs dans les moments difficiles, sûr de lui et de ses capacités. Homme de dialogue, il a travaillé avec des magistrats durs, méchants, agressifs, renfrognés et chaque fois, il s'en est sorti avec brio grâce à son doigté.

L'enfant gâté de Béni-Slimane (wilaya de Médéa) a fait du chemin au milieu d'un corps qui n'abrite pas seulement des enfants de choeur. Doté d'une force d'écoute sans égal, Mourad Aït -Chaâlal est le magistrat type qui veut réussir dans la vie professionnelle, mais pas à n'importe quel prix! Il sait prendre les mesures qu'il faut, au moment où il faut!

Le justiciable est le souci numéro un de son action. Il n'y a qu'à jeter un coup d'oeil au guichet unique de la cour de Blida pour avoir une nette idée sur les fortes et claires capacités d'Aït -Chaâlal, un responsable adoubé par ses confrères et loué par les avocats, les plus irascibles parmi eux! Il vient d'être nommé à l'Ouest du pays, Aïn - Témouchent qui s'était retrouvée, il n'y a pas si longtemps la proie facile d'un «ogre» de l'oligarchie locale.

Les dossiers sont

en instruction et «huis clos» oblige, nous vous informerons à temps de l'évolution des ces affaires, dès que les procès publics s'ouvriront dans cette cour de justice, où le mot «impossible», n'a pas le droit de citer. Il faut seulement souhaiter un brillant succès à cet exceptionnel cadre de la magistrature, dont il faut mettre en exergue les qualités d'organisateur-né.