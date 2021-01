Quatre journées après le coup d'envoi du procès dit du «montage automobile», l'intérêt des curieux non concernés par les travaux menés de main de maître par l'incomparable présidente de la composition pénale de la cour d'Alger, très bien aidée par le duo Liès Benmissiya- Le fauteuil du ministère public étant occupé par le jeune et fougueux Arrissien- Pour le moment, les avocats n'ont rencontré aucune résistance de la part de madame la présidente qui est en train de démontrer jour après jour, que le trio de magistrats évolue comme trois ides dans une eau claire! Sinon, les vieux conseils rompus aux luttes contre les déviations des juges ou du représentant du ministère public, et là, nous nommons sans hésiter, Me Miloud Brahimi, Me Khaled Berguel, Me Amine Benkraouda, Me Khemissi Zéraïa, Me Messaoud Kraoua, Me Kamel Maàchou, Me Mouenès Lakhdari, Me Salem Ouali. Les débats de ce procès qui a été marqué par l'aveu en direct-live de Ouyahia lequel a certifié que les lingots d'or qui lui ont été offerts par les émirs en tournée dans le Grand Sud, ont été revendus dans le marché parallèle. Cela a permis à Me Khaled Bergueul de poser la question à l'ex- Premier ministre, relative à la position des autres membres du gouvernement: «Dites-nous en procédant ainsi, quelle a été la position des collègues de votre gouvernement?» Le fou rire général qui s'ensuivit, n'a pas permis à Ahmed Ouyahia de répondre à cette question qui a soulevé plutôt l'hilarité générale qu'autre chose de plus instructif pour la composition pénale où surnageait comme une sirène, Dounia Zed Guellati, la présidente. L'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia demanda d'abord l'identité du poseur de la question, puis garda le silence jusqu'à la reprise par Dounia-Zed Guellati, de l'interrogatoire. Quant à Me Bergueul, il se rassit en hâte, peut-être qu'il se préservait pour plus tard.