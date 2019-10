Les raisons et les circonstances exactes de l’assassinat d’un jeune homme avant-hier dans la wilaya de Tizi Ouzou restent totalement floues jusqu’à hier, en fin de journée. Le jeune R.B. a été victime d’un assassinat par balles qui s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Le crime ayant visé le jeune homme de 26 ans s’est produit à minuit, selon différentes sources concordantes. C’est à l’intérieur de sa voiture, et atteint de plusieurs balles, que la victime a été retrouvée par des riverains au lieudit Tala Oulili dans la commune de Bounouh. Selon les mêmes sources, le crime a été perpétré à moins de 10 kilomètres du lieu où habitait la victime. On a appris en outre que cette agression mortelle aurait également fait un blessé. Il s’agirait d’un autre citoyen qui se trouvait dans la même voiture que la victime quand les coups de feu avaient été tirés par un ou des individus à partir d’un autre véhicule. Sur place, les éléments de la brigade de la gendarmerie de la région ont fait le déplacement jusqu’au lieu du crime. Une enquête a été diligentée, bien entendu, pour élucider les circonstances de cette affaire criminelle et aussi, afin d’en identifier le ou les auteurs. Aucun autre détail à ce sujet n’était disponible jusqu’à hier, soir.