Les corps inanimés de quatre personnes de la même famille décédées dans des conditions encore inconnues au douar Boughendja, dans la commune d’Ouled Saber (12 km à l’est de Sétif) ont été évacués, hier, par les sapeurs-pompiers. Il s’agit de la mère de 42 ans, une jeune fille de 17 ans et deux garçons de 12 et 14 ans dont les corps ont été découverts par les éléments de la brigade de gendarmerie d’Ouled Saber qui ont demandé l’intervention de la Protection civile, a indiqué le chargé de communication à la direction de la Protection civile, le capitaine Ahmed Laâmamra. Les personnes décédées trouvées dans des pièces séparées d’une vieille maison, ont été évacuées à la morgue du Centre hospitalo-universitaire Mohamed Abdennour Saâdna, selon la même source. «Aucun signe de violence n’a été relevé sur ces cadavres», a ajouté la même source qui a également indiqué «écarter l’hypothèse d’une mort par asphyxie», la maison étant du genre traditionnel avec une cour intérieure, et aérée. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie pour élucider les circonstances de la mort de ces personnes. Des informations supplémentaires sur cet incident n’ont pu être obtenues auprès du groupement de wilaya de la Gendarmerie nationale, du fait que les éléments de l’équipe scientifique étaient toujours sur les lieux du drame. Selon le chargé de la communication de ce corps, «plus de détails sur cette affaire seront communiqués ultérieurement».