Depuis que la justice est entrée en scène pour punir les corrompus et autres corrupteurs, le simple citoyen qui n'a jamais suivi la marche des juridictions, ignore totalement les us et coutumes des tribunaux et cours de justice du pays.

Un exemple de taille est à souligner pour montrer la contradiction qui existe lorsqu'on parle d'un procès donné: quand on dit «simple citoyen», on doit penser à celui qui ne connaît de la justice que ce qu'il voit dans les films yankees où les personnages jouent des rôles à tradition américaine qui n'a rien à voir avec la nôtre! Notre culture judiciaire repose sur le modèle de l'époque napoléonienne, qui n'a rien à voir avec la justice anglo-saxonne.

Ici, il nous plaît d'apporter une protestation d'un magistrat en retraite qui trouve ridicule qu'un peuple comme le nôtre utilise des lois d'ailleurs: «Figurez-vous que la composante de notre peuple, étant faite d'une grosse partie berbère, arabe, kouloughlie, a un Code pénal d'essence corso-turque! Précisons que Napoléon 1er avait confectionné des textes judiciaires en s'inspirant des Ottomans qui ont tracé les contours islamiques! Inouï! Il y a un fossé de comparaisons. Le meilleur exemple se trouve dans la conduite des procès et la composition du ministère public. Chez nous, il y a la correctionnelle et la criminelle.

Dans le problème de la corruption, les jugements de la saison 2019-2020, ont été orientés vers la loi de 2006, une loi faite sur mesure par l'équipe alors au pouvoir. Cette équipe n'a jamais pensé un seul instant que certains de ses membres allaient, quelques années après, être jugés par cette même loi. Avec la nouvelle Constitution, le pouvoir va avoir les mains libres pour apporter quelques correctifs au Code pénal et introduire les articles de loi, dits «pères de sanctions de feu», tels l'article 119 et l'ordonnance 97 - 04 du 11 janvier 1997! Vous seriez alors surpris par les peines infligées aux auteurs d'opérations de corruption diverse.

Enfin, une précision de taille est à apporter aux acquittements des généraux Toufik et Tartag dans l'affaire du «complot» contre l'ANP, que la Cour suprême a effacé du revers de la main. Ces décisions n'ont absolument rien à voir avec les inculpés de corruption, déjà condamnés ou pas encore jugés. Il était important pour cet espace d'apporter la précision et éloigner ainsi l'amalgame créé par des personnes mal intentionnées ou mal informées, à telle enseigne que certaines d'entre elles, nous ont appelé pour marmonner: «Vous avez vu? On vous avait averti que la mise en scène des cortèges de fourgons de gendarmes quittant les tribunaux à l'issue des procès, n'était que de la poudre aux yeux!», a lancé un citoyen non convaincu, mais alors pas du tout par la régularité des procès en cours, ou même qui se sont tenus!