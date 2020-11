Alger connaît tous les problèmes propres à toutes les capitales. L'excellente nouvelle de la neutralisation d'une dangereuse bande de malfaiteurs qui opéraient presqu'impunément sur le territoire de la daïra d'Hussein Dey (Alger), a fait le tour, mercredi matin, à Garidi, sur tout le plateau des Annassers, à Jolie Vue, au centre de Kouba, durement touchée par les acres néfastes des bandits dont les méfaits s'étendaient des cités jusqu'à Maqaria, en passant par «l'Appreval» et «Haï El Badr» et même rue de «Tripoli». Il y a une douzaine de jours, les résidents des cités «Sorécal» et «Coopemad-Sud» de la commune de Kouba se réveillèrent devant le désolant spectacle des vols de roues des véhicules garés à proximité des domiciles en majorité vides car en week-end, les familles passent deux jours chez des proches dans les wilayas voisines.

Discrètement, les flics eurent des pistes pour arriver bientôt à capturer une partie des membres de cette bande qui écumait la daïra.

Un grand bravo aux gars de Khelifa Ounissi, le dévoué Dgsn qui a fini de remettre de l'ordre dans les rangs de cette importante institution de la République qui a durement payé le prix de la paix désirée!

Le maintien de l'ordre relève exclusivement de la police, ces hommes «bleus» qui refusent d'être au «vert» et offrir là, l'occasion aux malfaiteurs d'avoir «carte blanche» pour faire voir «rouge» aux citoyens qui ne méritent pas cette fâcheuse situation!