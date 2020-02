La criminelle reprend son bonhomme de chemin avec tous les crimes que combattent avec toute la vigueur voulue, les magistrats débordés certes, mais jamais dépassés par les effrayants rôles qui pleuvent sur les cours de justice, dont les responsables savent très bien qu’avec leur ministre, c’est à prendre ou à laisser ! S’il y a bien un ministre du gouvernement Djerad qui ne sait pas ce que c’est «incha’ Allah», et en matière de justice rendue par les humains, c’est bien celui de la Justice, Belgacem Zeghmati. Il ne peut concevoir que ce qui est fait par l’homme, peut l’être par une autre force extra.

Déménagement en fin de carrière

Les plaidoiries font fureur à travers les nombreuses cours du pays et les robes noires font honneur au serment fait il y a très longtemps devant un monde fou. C’est pourquoi lorsqu’il y a un évènement du genre, un déménagement d’un vieil avocat débonnaire du genre Maître Abdelaziz Cherfouh d’Alger vers Sétif, nous l’annonçons avec un réel plaisir, car nous avons toujours appris l’arrivée de plusieurs conseils de l’intérieur du pays sur Alger, mais rarement l’inverse. Bon voyage, maître et ce n’est pas maitre Arezki Ramdani ainsi que maître M’hamed Yahia Messaouid et maître Mou‘nés Lakhdari qui vont applaudir le départ de ce bon vieux Cherfouh qui a exercé plus de 25 ans dans la capitale.

C’est déjà le bouillonnement !

Les jeunes avocats gigotent depuis un certain temps, car les élections du bâtonnat d’Alger sont déjà là. C’est même pour avril 2020 ! Les conseils se préparent à prendre la relève des vieux lions qu’ont été les avocats de la génération du bâtonnier Abdelmadjid Silini, maître Abdelkrim Feddad a fait part de son intention de laisser sa place à un jeune aux dents longues. Maître Saddek Chaïb, Khmissi Zeraïa, maître Mohamed dit Hassan Baghdadi et l’inusable maître Chérif Lakhlef seraient de possibles candidats au poste de bâtonnier d’Alger, si l’on suivait les propos de leurs fans. Par ailleurs, le bâtonnat a littéralement explosé depuis l’avènement du Hirak. Des dissensions sont apparues à chaque occasion et nous assistons actuellement à des combats à distance. C’est dire que les prochaines joutes seront âpres, palpitantes et loyales.