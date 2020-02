à la cour de Médéa, les journées passent et se ressemblent pratiquement toutes. Les avocats sont les premiers sur place, surtout ceux venant de Ksar el Boukhari et Béni-Slimane. Ceux de Berrouaguia, peuvent arriver à tout moment avec la nouvelle autoroute qui permet un trajet sans encombre de moins d’un quart d’heure.

L’audience pénale débute à temps, les magistrats de la chambre correctionnelle, sont constamment ponctuels. Maître Hadda Amara et Maître Mouloud Seket, les jeunes et dynamiques conseils, sont à pied d’œuvre pour passer à la barre tenter leurs chances, arracher la relaxe de leurs clients...

Les audiences des juges d’instruction continuent alors que les non-initiés attendent toujours de ces mêmes juges d’instruction, des « scoops » ! Ils peuvent attendre :

la loi, c’est la loi.

Le huis clos ne permet pas aux magistrats chargés des affaires de communiquer les résultats. Que voulez-vous ?

La justice a des us et coutumes impénétrables !

Le tribunal de Sidi M’hamed est toujours en plein boom. Tout le monde est pris. Chaque magistrat, chaque greffier, chaque secrétaire, chaque policier savent à quoi s’en tenir.

Le guichet unique plie, mais ne rompt jamais ! C’est presque la perfection, sommes-nous tenté d’écrire, tant la machine est bien huilée.