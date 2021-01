La première semaine du mois de janvier, trois vieux avocats étaient accompagnés à leur dernière demeure par leurs confrères, amis, proches et voisins.

Me Tlili, Me Med Salah Bensayeh et Me Moncef Boussaàdi, étaient tous d'El Harrach, (Alger) et évoluaient à l'aise, après près d'un demi-siècle d'exercice du droit. La veille de Yennayer 2971, Me Chérif Lakhlef, membre du barreau d'Alger, a perdu sa maman. Deux jours avant, c'était l'excellent juge de Sidi-M'hamed-Alger, Abderrahim Regad qui enterrait sa mère, à l'âge de 83 ans. Le lendemain, c'est au tour de l'affable juge de la Cour suprême, Ibrahim Kherrabi, d'être lâché par son coeur, qui l'avait terrassé, alors qu'il occupait le difficile poste de procureur général de Tipasa! A Allah, nous appartenons, à Lui, nous revenons! Au moment où s'achevait à la cour d'Alger, le procès du «montage automobile, 725 avocats-stagiaires, dont plus de la moitié formée de filles, prêtaient serment devant Me Saddek Chaib, et Me Chérif Bouzakaria, membres du barreau d'Alger qui, comme d'habitude, activaient dans tous les sens pour que la cérémonie soit un éclatant succès! 27 magistrats étaient de la partie et une dizaine de docteurs en droit de l'université, autorisés selon la loi, d'ouvrir un cabinet sans passer par l'inévitable stage, avant d'ouvrir un cabinet.

Me Med Benalia et sa fille Me Amira Benalia sont sur un nuage: «Vous vous rendez compte, je me souviens comme si c'était hier, du moment où je l'inscrivais sur l'état civil! Eh bien, la voilà à mes côtés prêtant serment!» dit le papa, un ancien cadre de la présidence de la République.