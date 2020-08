Cet espace est beaucoup fouillé par nos lecteurs. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que l'on soit interpellé à propos d'anomalies qui crèvent l'oeil.

Pratiquement, des gens sensés, parfois frustrés, s'adressent à cet «abri» pour exposer un problème qui, parfois, n'a pas sa raison d'être.

Surtout s'il s'agit d'un os de santé! Ayed Gouala est un pharmacien qui s'occupe énormément des personnes malades, et surtout des malades non assistés, par les autorités locales.

Rencontré près du local de l'USM. Alger à Bab El Oued (Alger), il s'est dit inquiet des mauvaises nouvelles parvenant de Khenchela où est évoquée avec insistance, la dégradation de l'état de santé du père de la chanson chère aux Chaouïas, Hamid Bouzaher, celui-là même qui a marqué le paysage musical algérien d'une empreinte indélébile.

Gravement malade et faute de soins à cause de la situation catastrophique de l'hôpital public dont Abdelmadjid Tebboune n'est nullement responsable, Gouala, le vice-président de l'association «Les amis de l'Aurès», lance un appel désespéré au président de la République pour une prise en charge médicale correcte ici, en Algérie et dans un hôpital militaire.

«L'attitude des autorités locales est une fois encore perçue comme un signe d'ingratitude, qui s'apparente plutôt à de la non - assistance à personne en danger.

N'y aurait-il pas un responsable à quelque niveau que ce soit qui puisse tomber sur cet humanitaire SOS?» dit-il. Attendons, en espérant que...