A Bir Mourad Raïs (cour d’Alger), Samira Kirad, une grande juge du siège est là, tous les jeudis qu’Allah crée, rendant justice comme on le lui a appris à l’Ecole nationale de la magistrature. C’est ainsi que deux semaines avant le grand mouvement des magistrats décrié par une partie d’entre eux, elle voulut écouter un jeune inculpé de tentative de vol, fait prévu et puni par l’article 350 du Code pénal. Cependant, auparavant, elle l’informe sur ses droits, à savoir, celui, s’il le désire, constituer en premier lieu un conseil. Le pauvre type répondit aussitôt : «Normalement, est-ce que je peux vous poser une question autour de… ? Il ne finira pas sa question pour une raison évidente !

- Non, normalement, ici, seul le tribunal peut et doit poser des questions. Répondez à mes questions, cela ira plus vite ! » reprend la magistrate qui a eu peut-être tort de n’avoir pas laissé le détenu aller au bout de sa pensée, car il remettra ça à la prochaine occasion !Néanmoins, le gros de l’assistance venait d’apprendre qu’on ne posait jamais de questions au magistrat, à n’importe quel magistrat !