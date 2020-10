Cet espace est apprécié par tous les magistrats et avocats, là où ils exercent dans le calme. Il faut vite préciser que les magistrats travaillent là où le besoin se fait sentir. Et le besoin est seulement de rendre justice, dans les règles de l'art! C'est pourquoi une triste gêne nous envahit lorsqu'un incident d'audience met aux prises un juge du siège et des avocats, pas toujours détenant la vérité.

Il arrive souvent à un conseil du genre de Me Mostefa Bouchachi, d'avoir une prise de bec avec un magistrat, le plus souvent un parquetier, la guéguerre qui s'ensuit, tourne souvent à l'avantage de l'avocat grâce à son métier et à son savoir-faire, certes, mais beaucoup plus à sa politesse et à son doigté dans l'intention d'expliquer sans s'énerver outre mesure. Et cela, beaucoup de magistrats le savent, ce qui évite à l'avocat de la rue «Abdelkrim El Khettabi» d'Alger, les rancoeurs des magistrats! Bien entendu, l'exemple a été bien choisi, de manière à éviter tout malentendu avec les uns et les autres. Mais nos braves magistrats ont toute notre sympathie, alors que les autres robes noires ont droit au salut, pourvu qu'ils se contentent de faire leur travail, simplement!