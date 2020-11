Un nouveau tronçon de la pénétrante autoroutière reliant Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest sera livré à la circulation automobile dans quelques jours. C'est ce qu'a annoncé la wilaya dans un communiqué rendu public hier. «Le wali a effectué une visite d'inspection au niveau du tronçon en question, l'axe reliant Amizour au Village agricole, sur 10 km. Les travaux de réalisation des bretelles donnant accès à l'autoroute à partir de la RN26 sont achevés», précise le communiqué qui souligne que «des orientations sur la signalisation verticale pour indiquer les destinations à partir de la pénétrante, ont été données par Monsieur le wali au responsable de l'entreprise». La cellule de communication ne précise cependant pas la date exacte de l'inauguration de ce nouveau tronçon, mais toujours est-il que les travaux de réalisation de la pénétrante autoroutière de Béjaïa avancent lentement, mais sûrement.

Ajouté à l'achèvement du creusement du premier tube du tunnel de Sidi Aïch et les travaux de creusement du tube Est du tunnel de Sidi Aïch, qui sont achevés à 100%, la Route nationale 26 sera considérablement désencombrée. Une fois livré, le tunnel de Sidi Aïch permettra la jonction avec la troisième tranche de ce mégaprojet, de Takerietz à Amizour, ce qui désengorgera considérablement la Route nationale n°26, entre El Kseur et Takerietz, sur une distance d'environ 25 km, soit du PK 22 au PK 48. Avec l'ouverture de ce nouveau tronçon et la prochaine inauguration du tunnel de Sidi Aïch ca sera vraisemblablement la fin du cauchemar quasi quotidien entre El Kseur et Sidi Aïch et plus loin vers Takerietz. Un gain de temps considérable mais pas seulement ça sera lors la fin des multiples accidents qui font de la RN 26 un mouroir qui ne dit pas son nom.

En définitive, l'avancement des travaux de la pénétrante avance doucement. Mais le gros du problème reste au niveau du dernier tronçon de 11 km, partant du port de Béjaïa. Si le choix de la variante a, certes, été effectué, il reste toujours l'approbation et l'accord de financement du ministère de tutelle, qui se fait attendre Quant à sa réalisation, cela prendra énormément de temps, sachant qu'elle compte en son sein un ouvrage d'art de 6 km pour éviter les inondations et l'exploitation des terres agricoles et réduire les coûts d'indemnisations. À noter que le mégaprojet de la pénétrante autoroutière de Béjaïa est long de 100 km. 52 km sont déjà livrés et opérationnels, depuis 2017. Lancé en 2013, ce projet prendra certainement quelques années, si, bien évidemment, les financements sont débloqués dans les délais.