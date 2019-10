Des journées portes ouvertes sur la sensibilisation et le dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus se tiennent dès aujourd’hui lundi, au niveau du centre de lutte contre le cancer de Draâ Ben Khedda. Cette manifestation scientifique, qui s’étalera jusqu’au 22 octobre, sera l’occasion pour les responsables de la wilaya, à leur tête le wali, ainsi que le directeur du secteur, de s’enquérir des avancées réalisées dans le domaine. Ces journées ne sont pas les premières du genre. La sensibilisation et la prévention de cette maladie ont toujours constitué un chapitre important de l’action de la direction de la santé particulièrement et des services de la wilaya de Tizi Ouzou en général. Au niveau du CHU comme au niveau du centre anticancer nouvellement réceptionné dans la ville de Draâ Ben Khedda, des actions du même genre se tiennent régulièrement. L’intérêt pour ces deux volets dans le traitement du cancer du sein fait qu’à chaque fois qu’une manifestation du genre est organisée, de très importants pans de la société y montrent un intérêt grandissant. Durant toute l’année écoulée, des journées portes ouvertes ont été nombreuses à être organisées pour justement faire avancer les techniques de soins, mais surtout sensibiliser. Ce volet de la sensibilisation, s’accordent à dire les médecins, est très important pour la prévention de la maladie. Diagnostiquer à l’avance la maladie, augmente considérablement les chances de guérir. Les femmes, conscientes de ce fait, sont très nombreuses à prendre part et venir aux actions qui se tiennent régulièrement pour un dépistage précoce. Parallèlement à ces actions de sensibilisation et de prévention du cancer du sein, des journées scientifiques sont organisées au niveau du CHU de Tizi Ouzou. Destinées à améliorer la qualité des soins et l’arrimage aux dernières techniques mises au point dans le monde du staff médical spécialisé, ces manifestations scientifiques sont encadrées par l’université et les sociétés savantes. Des conférences et des ateliers sont organisés au bénéficie du personnel intervenant dans la spécialité de l’oncologie en général et du cancer du sein particulièrement. Notons que Tizi Ouzou est l’une des wilayas les plus touchées par cette maladie qui tue en Algérie quelque 3 500 femmes chaque année. Selon les statistiques, Tizi Ouzou enregistre chaque année 1 200 à 1 500 nouveaux cas avec un fort taux de mortalité, selon les médecins. Les mêmes chiffres font état de 350 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. C’est pourquoi les actions de sensibilisation, comme celle qui se tient actuellement, appelée « Octobre rose » sont d’une importance capitale. Le diagnostic précoce augmente considérablement les chances de guérison.