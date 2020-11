Dans cette optique, le wali d'Annaba, Djamel Eddine Berrimi, insiste sur la nécessité de relancer les projets générateurs d'emploi. Lors de la réunion périodique avec les responsables de l'emploi à Annaba, organisée mer-credi dernier au siège de son département, le premier responsable de la wilaya d'Annaba, a insisté sur la création d'emplois.

Un impératif sur laquelle, Djamel Eddine Berrimi a mis l'accent, notamment sur l'exploitation des opportunités que peuvent procurer les diverse agences du travail dont le rôle consiste en l'intégration des jeunes dans le monde du travail. À l'issue de cette rencontre, le directeur de l'emploi de la wilaya d'Annaba a donné un aperçu détaillé sur la situation du secteur de l'emploi dans cette wilaya. Aux termes de cet exposé, le directeur de l'emploi a fait état des différents mécanismes et formules d'emploi. De leur côté, les directeurs des divers agences relevant du secteur de l'emploi, dont entre autres la Cnac, l'Ansej et l'Anem, la Casnos et la CNR, ont expliqué dans les moin-dres détails, les efforts que fournissent ces entités, dans la promotion du secteur de l'emploi dans la wilaya d'Annaba.

Les exposés et les chiffres présentés par ces responsables, n'ont pas empêché le wali d'insister, voire d'instruire, tous les acteurs en charge du secteur de l'emploi dans cette wilaya, de fournir plus d'efforts, pour la création de vrais projets générateurs de postes d'emploi.

Dans ce sens, le commis de l'Etat a focalisé ses recommandations sur l'étude de nouveaux mécanismes, devant répondre aux demandes et besoins du marché de l'emploi, en adoptant une vision futuriste pour, les projets créateurs de richesse, mais surtout générateurs de postes d'emploi, afin de répondre aux besoins de la demande d'emploi à Annaba. Une demande qui s'accroît chaque année, notamment avec les débouchés de l'université. Il est à souligner que le chômage est une réalité et une notion qui n'est pas récente, au vu de la crise économique. Ce problème épineux est, depuis quelque temps, au centre des préoccupations politique et économique de l'Etat, qui, pour l'atténuer, veille à apporter toutes les solutions possibles. C'est pour dite que, face aux difficultés des secteurs économiques à créer des emplois, les pouvoirs publics recourent à des solutions alternatives permettant de réduire la pression sur le marché du travail dans une reprise durable de la croissance économique.