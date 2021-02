Les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont mené 187 opérations coup de poing, lors des dernières 30 journées qui viennent de s'écouler et ce, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine. C'est ce qu'a révélé la cellule de communication de la sûreté de wilaya, en ajoutant que lesdites opérations, ont ciblé 267 endroits et touché pas moins de 1959 personnes. Après le contrôle de ces dernières, 56 parmi elles ont été présentées au parquet pour divers délits. Ainsi, cinq ont été présentées pour port d'armes prohibées, 27 pour détention de stupéfiants et psychotropes, six personnes faisant l'objet de recherche et 18 pour d'autres délits.

Par ailleurs, la même source a indiqué qu'au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, (coups et blessures volontaires, menaces et injures, etc...), les services de la police Judiciaire ont traité 131 affaires. Au total, 146 personnes ont été appréhendées. 23 ont été présentées au parquet dont trois ont été placées en détention préventive, 18 ont été citées à comparaître, deux ont été laissées en liberté provisoire et 107 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. En outre, s'agissant des affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteinte aux biens, vols simples et dégradation, etc...), les mêmes services ont eu à traiter, durant la même période, 21 affaires, mettant en cause 21 personnes, huit ont été présentées au parquet, trois ont été placées en détention préventive, quatre ont été citées à comparaître et une personne a bénéficié de la liberté provisoire.

13 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet dans ce genre d'affaires. Quant aux infractions relatives à la législation des stupéfiants et substances psychotropes, les mêmes services ont traité 32 affaires en un mois.

Dans ce registre, on signale l'implication de 38 personnes dont 28 ont été présentées au parquet. Six parmi ces dernières ont été placées en détention préventive, une a été mise sous contrôle judiciaire, 19 ont été citées à comparaître, deux ont été laissées en liberté provisoire et 10 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Aussi, au volet des affaires liées aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué, etc...), 24 affaires ont été traitées, impliquant 45 personnes, 15 personnes ont été présentées au parquet, dont deux ont été placées en détention préventive, six ont été citées à comparaître, six ont été placées sous contrôle judiciaire, une a été laissée en liberté provisoire et 14 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

S'agissant des atteintes aux bonnes moeurs, quatre affaires ont été traitées, impliquant six personnes, dont deux ont été présentées au parquet lesquelles ont été placées en détention préventive et trois dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Au volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont eu à traiter 26 affaires impliquant 32 personnes dont neuf personnes ont été présentées au parquet, une a été placée en détention préventive, six ont été citées à comparaître, deux ont été laissées en liberté provisoire et 19 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet.

Par ailleurs, en matière de sécurité publique, le même bilan mensuel fait état de 50 accidents de la circulation au cours desquels on a déploré 58 blessés, ainsi que deux décès parmi les passagers.

Enfin, dans le cadre de la gestion et suivi des commerces réglementés, le service de wilaya de la police générale a procédé au contrôle de 13746 commerces.

Il a été constaté 221 infractions. Six propositions de fermeture administratives ont été formulées, 14 exécutions d'arrêtés de fermeture instantanée des locaux commerciaux ont été enregistrées, ainsi que 193 mises en demeure. Huit poursuites judiciaires ont été en outre enregistrées ainsi que 11 décisions de fermeture administrative émanant des services de la wilaya.