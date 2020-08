Sauver le peu qui reste. Pourquoi pas? La wilaya d'Oran y croit toujours. La dernière réunion, tenue en fin de semaine dans l'enceinte de la wilaya d'Oran, a été consacrée à l'accélération des préparatifs de la saison estivale. Présidée par le secrétaire général de la wilaya, Chaïb Boubekeur, celle-ci a réuni le directeur du tourisme, les maires des communes côtières, le Conservateur des forêts autour du seul mot d'ordre: aménager les plages et lancer, à partir aujourd'hui, les travaux portant sur l'embellissement des villes côtières et leur nettoiement, se préparer quant à l'exploitation des parkings conformément au cahier des charges régissant cette activité estivale, la mise en place de l'éclairage suffisant, aplanir les problèmes des assainissements, déploiement des forces de l'ordre pour la mise en oeuvre du protocole sanitaire avalisé par le gouvernement, celui-ci fixant les règles à tenir dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Il s'agit essentiellement du port obligatoire du masque protecteur, l'observation des gestes barrières et la distanciation sociale. Les maires sont à l'avance responsabilisés quant à mettre, sans manquement, en valeur ces règles, le but recherché étant de réunir toutes les conditions permettant le bouclage de la saison estivale sans incident, notamment sur le plan sanitaire. Si pour le moment, la wilaya d'Oran, se référant aux rapports des services de l'environnement et de la santé, a été ferme en décidant de la fermeture de la Plage artificielle, près des Falaises et située à deux pas du centre-ville d'Oran, celle-ci (la wilaya d'Oran, Ndlr) n'a pas encore tranché sur le nombre des plages à autoriser à la baignade. «La commission de wilaya tranchera au cours de cette semaine à l'issue de la sortie d'inspection qu'elle effectuera sur le terrain à partir de demain», dira le directeur du tourisme de la wilaya, Omar Kaïd Belabès.

L'eau potable, un sérieux problème posé, notamment en ce qui porte sur l'amélioration de l'alimentation de ce liquide vital. Plusieurs actions sont programmées afin de venir à bout de cette problématique, à commencer par la partie haute du quartier de Sidi Bachir à Haï Hamar et Haï Louz. Ce programme prévoit la pose d'une conduite de 48 pouces, reliant ces quartiers au réservoir d'El Menzah, ex-Canastel. Dans la daïra d'Aïn El Türck, à Bousfer, la Seor vient de mettre en place une conduite de 200 m linéaires devant alimenter les habitants du quartier des

48 Logements LSP. Dans le centre-ville de cette station balnéaire, la Seor a mis en place le procédé «by-pass», celui-ci est de 200 m linéaires s'étendant du réservoir de Bousfer.

Une autre adduction en 170 m linéaires en PHD a été rénovée au niveau de la rue de la République. À Mers El Kébir, trois stations viennent d'être mises en place, deux d'entre elles sont entrées en service, tandis que la troisième est en chantier. La société des eaux d'Oran prévoit plusieurs autres opérations entrant dans le cadre de l'amélioration de l'alimentation des villes et quartiers en eau potable.