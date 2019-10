Plus d’un trimestre après avoir été délesté de son argent et de près d’une centaine de têtes d’ovins, un éleveur de la région montagnarde, espère que les services de sécurité arriveront à neutraliser les malfaiteurs qui ont attaqué la victime à quelques encablures de la rentrée scolaire, prenant en compte le fait que durant les grandes vacances, l’activité policière allait connaître une baisse. Une baisse qui a touché surtout la collecte d’informations susceptibles de mener vers les bandits qui s’étaient rendus coupables, avant le vol, d’une lâche correction qui avait valu au malheureux gus de la bourgade située à quelque

40 kilomètres du chef-lieu de la daïra, d’être salement amoché après l’avoir roué de coups et ligoté et laissé à son triste sort. Auparavant, les malfaiteurs ont très bien préparé leur coup, en prenant la précaution d’empoisonner les chiens. C’est pourquoi, ils n’eurent aucun mal à pénétrer dans la maison et l’étable, de se servir à l’aise avant de détaler en prenant au passage un poids lourd dans lequel, ils prirent la fuite. Après quoi, la malheureuse victime fut secourue par des voisins qui l’ont ensuite emmenée à l’hôpital de la ville où elle fut immédiatement prise en charge.

Aussitôt, les services de la gendarmerie du coin, se mirent à la recherche d’éléments susceptibles de les mettre sur la voie des malfaiteurs, quatre ou six, toujours selon la victime, rossée, comme il faut, rien que pour la faire taire. Elle sera plus à l’aise lorsqu’elle sera interrogée par la police judiciaire et apprendra beaucoup de choses, concernant des détails précis que garderont pour eux les gendarmes, pour la suite de l’enquête.