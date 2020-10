Un fonctionnaire qui allait vivre à partir de l'Aïd Al Seghir 1441/2019, un véritable calvaire. Après les fêtes de l'Aïd, Aïda ne semblait pas chaude pour rejoindre le domicile conjugal. Après le 3ème jour, elle n'était plus chez elle et personne ne savait où elle était partie. Elle ne répondait pas aux appels d'Ali, de son époux pendant

10 jours. «Ce n'est qu'au 11ème jour qu'elle osa me répondre qu'elle était au service «anémie», à l'hôpital Béni Messous à 18 heures, avec papa. «Ne t'inquiète pas!» me dit-elle! Alors, le doute me gagna.» Il prit un taxi en direction de l'hôpital. «Là-bas, mensonge, j'ai découvert qu'elle n'était pas au service d'anémie. Par contre, elle se trouvait dans celui de la «maternité».

Le lendemain, il se dirigea vers le service des entrées, et demanda des explications autour de cette «pseudo» anémie. On l'informa qu'il était expressément interdit de donner des renseignements sur une malade; on a refusé, car les coordonnées de madame n'existaient pas. Par contre, ils avaient celles de madame X. «On me pria de faire une... demande! Après une course effrénée, on me répondit que cette femme a été admise sans livret de famille, sans renseignements, et qu'ils ne pouvaient l'informer que sur une ordonnance du juge!

Le rapport médical précise qu'elle avait fait un avortement sous x et qu'elle était en très bon état!». Ali déposa une plainte en bonne et due forme pour «avortement» auprès du tribunal de Chéraga (cour de Tipasa). Le juge d'instruction de la 4ème chambre n'obtiendra aucun résultat et le non-lieu fut prononcé, malgré toutes les preuves détenues par le mari qui se posa mille et une questions autour de cette sentence! À l'hôpital, Ali, l'époux osa poser la question au beau-père, qui lui brûlait les lèvres, autour de l'état de sa fille.

La réponse sortit comme un boulet d'une bouche de canon: «Pose cette question à ta femme, c'est plus sûr et plus officiel! Il cessa de se poser des questions, car la vérité est que Aïda était la seule responsable de cette situation! D'abord, madame prolonge l'absence du domicile conjugal, ensuite elle ne donne pas signe de vie, puis, ne répond plus aux mille appels téléphoniques et maintenant, voilà que madame se trouve à l'hôpital pour des soins pour anémie dans le pavillon réservé aux avortements! S'exprimant avec désespoir, Ali. I. exhibe les faux en écriture et nous surprend en nous apprenant que l'huissier de Chéraga, avait procédé à la destruction de la «grosse» pour l'empêcher de rendre visite à ses enfants. C'est dire la force de cette femme qui nage bien, nous écririons même à l'aise, dans les eaux apparemment calmes et sereines de la belle magistrature, récemment délivrée des serres de la mafia, ou si le voulez bien de tous les mafiosos, les affreux, les méchants les sales mentalement, infréquentables et les évitables «cols blancs» de la mafia. Que faire si la justice ne joue pas son rôle?

Le juge d'instruction est aussi à «tirer par les oreilles» pour son surprenant verdict!