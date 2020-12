A Aïn Defla, le renfort en magistrats chevronnés, est surtout marqué par la présence du géant Ahmed Oussadi, le sacré président de chambre qui a longtemps trainé du côté de la cour d'Alger, avant qu'un AVC, ne le cloue quelque temps et l'éloigne des audiences qu'il adore présider rien que pour rendre justice, devant des conseils médusés! Il est vrai que ce magistrat se démarque des juges du siège qui font tout pour effaroucher l'inculpé, alors qu'Oussadi a pour devise personnelle: «Si un prévenu ne veut pas répondre aux questions posées, il est libre de le faire et le juge est encore plus libre d'apprécier ce refus!» Pour des collègues envoyés continuer l'aventure de rendre justice ailleurs qu'à Alger, ce juge fait partie de ceux qui resteront dans les rangs des magistrats extraordinaires, surtout avec cette histoire d'AVC, qui n'a pas réussi à neutraliser l'action quasi quotidienne d'Ahmed Oussadi.

Ce constat a permis aussi à certains de ses amis de marmonner qu'il n'était pas gentil de la part de la chancellerie, d'envoyer ce juge touché par une grave maladie, bosser hors de la capitale, pour au moins, être ponctuel aux séances de rééducation!

Bref, maintenant que c'est décidé, il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance, à cet Oussadi, plus retrouvé que jamais!