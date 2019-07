La boulangerie qui se trouve dans l’avenue colonel Amirouche (Alger-Centre) a pour clients potentiels des magistrats, avocats, greffiers, notaires, huissiers, greffiers et souvent des inculpés libres ou leurs proches et immanquablement des membres des services de sécurité.

Un après-midi, un vieux et fidèle client entre en trombe et lance :

« —-- Merzak ! Donne- moi 6 pains car je reçois des invités ce soir, merci ! » Le brave boulanger, en bon vivant ne se fera pas prier, se baisse et sort des moitiés de baguettes et les tend au monsieur qui hésite, avant de jeter devant tous les clients :

«—- Pardon, mon frère, mais j’ai demandé 6 pains entiers, pas des morceaux de pains !

—-Ah bon ? Je ne croyais pas que tu allais mettre ces pains comme on enfile un costume !

Tu vas le manger ce pain ou l’enfiler ?

Allez, prends donc la marchandise et apprêtes-toi à recevoir tes invités ! »

Des rires fusèrent dans la boulangerie et au tour d’un magistrat à l’humour légendaire de faire une chute comme seuls des magistrats savent en placer : «Je crois mon cher Merzak que ton client va devoir servir des sandwiches à ses invités, sinon...»