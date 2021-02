Le débat qui s'instaura a duré près de la moitié de la journée d'études, consacrée essentiellement aux questions tournant autour du foncier. Alors que Louail, le président de chambre était debout près du micro, prêt a répondre à toutes les questions, même les plus ardues, Rouiania, Djebarri et Kouadri, eux, étaient royalement et confortablement assis prêts eux aussi à tendre la perche aux auteurs des questions. Jamais, on n'aura assisté à un tel débat technique, fouillé et détaillé comme celui de jeudi. Les intervenants, par exemple, le directeur du cadastre et le représentant de la conservation, ont eu des paroles de spécialistes, et ont été à la hauteur de leur réputation. Les conférenciers qui ont eu l'honneur de participer à cette journée du jeudi qui a connu un vif et brillant succès pour le bien des justiciables, notamment les problèmes touchant le foncier. Qu'est-ce qui fait barrage à l'application des décisions de justice? Dans tous les tribunaux de Béni Slimane à Aïn Boucif, en passant par Ksar El Boukhari, Berrouaghia Omaria, Tablat et Médéa, le foncier est source de problèmes, surtout que l'esprit tribal est encore présent dans les cervelets. C'est pourquoi, le long et souvent pointilleux débat qui a prévalu, a surtout tourné autour des axes suivants: «L'impératif de mettre en place un système d'enquête. L'arpentage général. Mécanisme de perpétration d'un arpentage général. La décision d'ouvrir l'enquête, de créer le comité municipal d'arpentage, rassembler les anciens documents et plans, le processus d'identification et enquête sur le terrain, le processus de dépôt des documents enquête auprès de l'APC, la réunion du comité municipal de suivi des travaux d'arpentage, le contenu des documents d'arpentage, déposer lesdits documents au niveau de la wilaya-service immobilier-soumettre les documents, examiner les résultats d'enquête (au 31 décembre), étudier les procédures de règlement de la numérotation des biens immobiliers, différends temporaires de numérotation et relatifs à la numérotation finale les principaux problèmes immobiliers judiciaires auxquels est confrontée la direction de l'arpentage.» Plus d'une trentaine d'interventions, parfois personnelles, d'experts, d'avocats, de techniciens de la terre et du bâti, de notaires embêtés par le souci des annotations et transcriptions irrégulières et surtout contradictoires données par les parties en présence. Les intervenants, le directeur du cadastre et le représentant de la Conservation ont eu des paroles de spécialistes. L'exemple de ce propriétaire qui a vu surgir une voisine venue lui disputer la surface du terrain, 28 ans, après, donc, en pleine prescription, a suscité des commentaires mais s'est finalement heurté sur l'inévitable «pouvoir discrétionnaire» du juge! Les conférenciers qui ont eu l'honneur de participer au succès de cette journée du jeudi qui a connu un vif et brillant succès pour le bien des justiciables, notamment.