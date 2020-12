Abderrazak B. est un honnête et généreux commerçant de la ville, connu pour sa largesse d'esprit et son éternelle disponibilité, quel que soit le demandeur, était loin de se douter qu'il allait vivre un véritable calvaire, ce samedi soir, très tôt, voulant à tout prix, après avoir ingurgité un grand bol d'un bouillon très chaud et salé, s'allonger de tout son long sur sa chaise longue en osier, ramenée une année plus tôt de Koléa (wilaya de Tipasa) Et c'est précisément cette situation qui va pousser le juge à se montrer curieux devant ce cas apparemment unique au commissariat, qui leur a amené un voleur «ingrat». Le patron n'eut qu'une seule pensée devant ce délit: Mais qui fut l'auteur de ce minable forfait? Il était sûr que ce n'était pas un étranger qui avait fait le coup! Il y a de sombres situations derrière lesquelles se cache la clé de bizarres énigmes surgies on ne sait, pratiquement d'où, qui réjouissent pourtant, l'ambiance morose d'un sombre délit. Durant le week-end, Abderrazak courait à droite et à gauche, prêt à tendre la main aux gens, surtout aux proches, dans le besoin, quoique le commerce, ces derniers mois de confinement, fût tombé bien bas, et donc, les rentrées avec! Alors que ce brave monsieur tentait d'aider son prochain, un proche était en train de le dévaliser, au magasin! À la barre, le jour du jugement du voleur, la victime a lancé: « Les anciens avaient raison lorsqu'ils soutenaient que: ‘'Votre misère provient de votre sang et la honte, émane de vos proches!''».